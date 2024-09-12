假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

▲釋男身穿袈裟，以借廁所為由進入民宅，持鐮刀攻擊林男，遭判刑3年6月。（示意圖／取自Pixabay）

記者吳佩蓁／台中報導

苗栗一名罹患思覺失調症的男子，去年7月14日凌晨穿著一身僧侶袈裟開車到一處民宅借廁所，林姓屋主以為對方是和尚，便降低戒心讓他入內，沒想到男子卻突然持鐮刀狂砍屋主兒子，還拿菸灰缸砸破林男的頭，林父聽到打鬥聲隨即進屋阻止，男子則趁機逃走並駕車離開。涉案男子一審被依殺人未遂罪，處3年10月徒刑，他不服上訴，二審台中高分院改判3年6月徒刑，並施以監護3年。可上訴。

判決指出，去年年7月14日凌晨2點半，男子穿著袈裟駕車到苗栗縣一處民宅，當時屋主父親在庭院澆花，看到男子身穿袈裟以為他是和尚，認為出家人不會是壞人，就降低戒心讓他自行進入屋內。

沒想到男子卻走到屋主兒子的房間，並持鐮刀朝兒子頭部猛砍，兒雖高舉左手隔擋防禦，但仍遭鐮刀砍傷左側額頭，之後鐮刀掉落在地上，男子又拿起桌上大理石煙灰缸攻擊其頭部，父親聽到打鬥聲進入才驚覺兒子遭毆打，立即上前阻止，男子這才逃離現場並駕駛車輛離去。

屋主兒子證稱，男子從頭到尾都是以他的頭部為目標，導致他受有頭部外傷合併腦震盪、頭皮有4公分長的開放性傷口，無奈表示「我只是在家睡覺休息，卻莫名其妙被人攻擊，覺得非常倒楣」。

涉案男子矢口否認犯行，辯稱當日是被人用槍押住帶往現場，他沒有殺人，現場查扣的鐮刀也不是他的，「他們因對我殺害不成，先下手拿槍、刀或以菸灰缸打傷我，現場的血都是我流的血」，後來他就被人打暈。

▲男子將鐮刀藏在袈裟內。（示意圖／ETtoday資料照，非本案犯案鐮刀）

男子的辯護人則幫他辯稱，其否認有殺人犯意，強調屋主進入房間內制止男子後，他就沒有再繼續攻擊屋主而駕車離開，且屋主兒子頭部所受傷勢不是非常嚴重，請法官斟酌被告是否有殺人之犯意。

法官根據醫院診斷證明書及被害家人證詞，認定男子犯行屬實，審酌男子罹患思覺失調症，呈現幻聽及幻視等症狀，但其行為時的辨識行為能力並未完全喪失，依殺人未遂罪，處3年10月徒刑，施以監護3年。

男子不服提上訴，以其母親年歲已高，需要人照顧，且他有意與被害人和解，希給予他改過自新的機會，請求法官改判有期徒刑1年。

台中高分院審理認為，男子欠缺病識感，未接受治療致病情發作，而發生本件重大刑事案件，且具有再犯或危害公共安全之虞，宣告男子應於服刑前，令入相當處所或以適當方式，施以監護3年，並改判3年6月徒刑，可上訴。