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名列川普「報復名單」還被放話抓去關！祖克柏急捐100萬美元表忠

▲臉書執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透社）

▲臉書執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

隨著美國總統當選人川普確定重返白宮，重新掌權，盟友與對手都預期出現一波「報復浪潮」，全國公共廣播電台（NPR）日前就曾整理，這次競選期間，他直接或間接暗示的「報復名單」累計超過100個人或機構，包括拜登、歐巴馬、祖克柏。不過，《華爾街日報》近日揭露，祖克柏已向川普的就職基金捐贈100萬美元（約合台幣3252萬元），這項行動被視為祖克柏試圖緩和兩人一度緊張的關係。

事實上，社群媒體巨擘Meta執行長祖克柏與川普的關係多次起伏，2017年時祖克柏曾批評過川普的移民政策，並在2021年川普的支持者闖入國會大廈時，Meta旗下的社交平台Facebook禁止川普發文，並將他從Facebook上刪除，此舉直接讓川普揚言「若再次當選總統，將把祖克柏送進監獄」。然而，祖克柏在川普遇刺倖免後反讚他「很霸氣」，並在川普贏下大選後開始向他示好。

▲▼ 美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

根據《華爾街日報》等外媒報導，在川普成功當選後，祖克柏開始積極修復與川普的關係，他先是親赴佛州海湖莊園與川普共進晚餐，並向川普展示Meta最新的「Orion」AR眼鏡。接著，Meta正式證實向川普的就職典禮基金捐款100萬美元。

外媒分析，祖克柏舉動被視為是一種「求和行為」，因為根據公開紀錄，Meta過去並未曾向總統當選人的就職典禮捐款。對此，Meta則拒絕做出更多評論。

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