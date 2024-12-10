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陸家電巨頭傳裁員3萬人　海信只認「面臨挑戰」批媒體刻意誇張

▲▼陸家電巨頭海信。（圖／翻攝微博）

▲海信集團。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸家電巨頭海信集團（Hisense）傳出將大規模裁員，比例約2至3成，影響人數高達3萬人。對此，海信集團回應，流傳的相關消息都是不實猜測，將透過法律途徑追究責任。

海信集團表示，網路流傳關於海信裁員的消息都是不實猜測，對一些媒體和自媒體通過刻意誇張裁員數量和比例「博流量」的惡劣行為，海信將通過法律途徑追究其相關責任。

不過，海信集團也坦言，當前以及未來一段時間，企業經營面臨較大不確定性與挑戰，「對此，海信一方面主動進行創新升級，通過組織職能優化和各產業板塊差異化管理等措施，鼓勵內部創業創新，各產業板塊自主管理、做大做強；另一方面，開展組織變革與幹部競聘上崗等工作，進一步激發組織活力，提高經營效率。」

海信提到，他們和大多數企業一樣，通過考評機制進行人力資源配置，每年年末都會根據企業業績和個人績效進行組織和員工的適度調整，對公司中高層和普通員工一視同仁，各層級有進有出，「今年下半年以來，海信不斷拓展就業渠道，目前已經招聘了700名以上的2025屆大學畢業生。」

海信並強調，以海信為代表的中國製造業，需要並期待廣大媒體和公眾一如既往的理解與支持。

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