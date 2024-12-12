台灣運彩被控「默許退傭」直擊！　逼迫店家惡性競爭

圖、文／CTWANT

政府為了振興體育，推行運動彩券籌資、培訓與照顧運動人才，然而有運彩的經銷商爆料，台灣運彩公司制訂營運績效評比，卻默許經銷商以「退傭」手法招攬客人，導致不公平的惡性競爭，有些經銷商甚至得自掏腰包湊業績，混淆市場正常機制。

▲台灣運彩公司遭指控未管理好市場機制及店家距離，默許經銷商退傭，導致遵守規矩的店家難以生存。（圖／CTWANT提供，下同）

台灣運彩是一個讓國人可以合法投注運動賽事的管道，運彩收入一直都提撥固定比例至國家運動發展基金，協助國家運動培養照顧人才。但近期卻有知情人士向CTWANT爆料，運彩公司長期以高業績迫使經銷商惡性競爭，還漠視經營環境惡化，導致少數守法的店家難以存活，常常瀕臨關店的窘境。

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運彩經銷商阿志（化名）向CTWANT投訴，運彩總公司要求店家的業績一個月高達50萬元，也就等於平均每天要有近2萬元簽注，但運動彩券只有大型賽事的時候才會引人注意，平時業績幾乎很難達標。他表示，「連續6次沒達標就會被撤牌、取消經銷權，績效壓力下導致店家開始惡性競爭。」

據了解，台灣運彩2021年靠東奧創造466億盈收，2022年再以世界盃足球賽衝上602億營業額，而2023年營業額則是592億。

▲運動彩券平時購買的人很有限，全靠運動大賽才能吸引人潮簽注，因此業者抱怨經營困境不少。圖與經銷商指控的缺失無關。

阿志指出，除了高業績標準，公司並不管理市場機制，對於店與店之間的距離沒有設任何規範，導致一條街上可能有4、5家運彩行，光是他的店在250公尺內共有3家經銷商，於是就出現了退傭問題，而退傭的毒瘤已存在20年，一些店家為留住客人，就開始給回扣。「有些退3％、4％，有些甚至會退到5％、6％」他忿忿不平地表示，一條街這麼多間店，客人為甚麼要選你這間，一定是有一些好處，舉例一間店輸1000，另一間店只輸960，你要選哪間，當然是比較少的這間。

「很多朋友經常向我抱怨，自己附近的店家在退傭，導致自己這家沒什麼客人。」阿志的朋友「小林」(化名)也抱怨說，甚至有客人走到櫃檯問某一家有退，這邊卻沒退，他表示，公司放任不稽查管制，到底是想死逼誰啊。

阿志續指，原本業績就很難達標，客人又被那些退傭的店搶走，公司收到反映後卻沒有積極作為。他表示，同業朋友對這些現象很不滿，經過蒐證寄檢舉影片給公司，結果只有一通客服電話表示「收到了」，接著就沒有任何具體處理方式及回覆，只是敷衍搪塞過去，「這時我們才知道，公司早就知道（退傭）這件事，這樣的默契已經形成了，只要能達業績就好。」

朋友還向他抱怨說，公司要求店家自己去拍攝蒐證，讓業者自相猜疑、殘殺，並且還設定高標準的檢舉影片要求，包括拍攝的畫面裡要有彩票、退傭金、店家、櫃台，缺一樣都不算退傭，模糊不清就更不可以，客人的話語中也不可以有引導店家退傭的意思，如果客人有詢問，就不是店家的錯，「這麼專業的劇情安排和手法像在拍微電影」。

▲第三屆運動彩券2024年全新上市，盼挹注更多國家運動發展基金，但投入運彩經銷的退役運動員，卻須承擔業績壓力及同業惡爭，未受運彩保障。

阿志痛批運彩公司，每家店家門口清楚寫著「禁止退傭，違者停機，重者撤照」，卻默許店家退傭行為，導致店家惡性競爭，何況這應是公司去稽查的事，怎麼變成店家要自己檢舉，坐視同業之間相殘。

阿志強調，運動彩券設立初衷是國家提供給退役運動員退休後的一個生活保障，很多店家卻因高業績壓力不得不自掏腰包，自己做到現在已經貼了不下20萬，很多更慘的店家苦不堪言。他呼籲運彩公司嚴格稽查違法店家，該停機就停機，不要讓守規矩的店家反而是難生存的一方。

對此，台灣運彩公司表示，由於經銷商經營投注站有一定的成本及支出，所以每月的銷售金額須達一定的規模(直轄市50萬元、縣(市)40萬元)，遴選前即有供經銷商申請前評估。對於經銷商不得退佣銷售彩券，教育訓練課程中都有講授，也有製發文宣，同時設有檢舉獎勵方案，接受各界可能來的檢舉，一經查證屬實，除發放獎金給檢舉人外，亦將依規定嚴懲經銷商。

而各區投注站的家數採總量管制，台灣運彩協助勘點時，如遇鄰近有其他已設點的投注站，會建議經銷商多加考慮，決定權還是在經銷商自己。

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