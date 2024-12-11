討不到2萬債務！高雄狠男丟鞭炮洩憤　神壇起火1死3傷

▲高雄林園私壇遭人縱火，釀1死3傷。（ETtoday資料照／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園區王公路一處私壇今年8月10日晚間發生火警，且一度還傳出爆裂聲響，造成4人當場受困，警消獲報展開救援，但仍造成1死3傷慘劇，警方勘查發現，屋主李女姪女的吳姓男友（33歲）因催討2萬元借款未果，丟鞭炮挾怨報復，卻釀成慘劇，高雄地檢署調查後今（11）日偵結，依殺人罪、縱火罪將吳起訴。

▲高雄林園神壇遭人縱火，釀1死3傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起火警的起火地點為林園一處私人神壇，專門替附近民眾收驚，生意相當不錯，原本是一位婆婆在收驚，婆婆死後則由女兒李女（52歲）接手經營。鄰居指出，8月10日晚間將近10點時，突然聽到3聲爆裂聲響，由於不太像鞭炮聲，因此連忙走出家門查看，隨即見到神壇有煙及明火竄出，立刻通報119救援。

警消獲報後立即出動人車到場救援，經查當時屋內共有4人，分別為屋主李女（52歲）、李男（47歲，李女男友）、李女的32歲兒子、李女的23歲侄子，警消到場後順利將3人救出，惟未見屋主的李姓男友，最終在深夜11時許控制火勢後，於3樓房間內尋獲李男，但已經明顯死亡。

▲高雄林園私壇遭人縱火，釀1死3傷，縱火嫌犯落網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查發現，這起火警起火原因並不單純，經成立專案小組展開追查後，發現屋主李女的姪女陳女（28歲）曾在外向一名吳姓男子借款2萬元未還，吳男疑似因此挾怨縱火報復，警方鎖定吳男身分後，於11日凌晨3時5分在屏東東港鎮逮人，全案訊後依殺人及縱火罪移送高雄地檢署偵辦。

檢方偵辦時，吳男否認有殺人之犯意，辯稱僅是想放鞭炮嚇嚇他們，沒想到卻意外釀成火災，檢察官認為他犯罪事證明確，偵結依殺人、縱火等罪提起公訴。