中油七接環評3個月就過關！環團批草率　彭啓明：絕無政治指導

▲中油七接環評案僅花3個月時間就通過。（圖／記者許敏溶攝）



文／中央社

中油七接環評案僅約3個月就闖關環評大會成功，環團質疑審查草率、甚至有公權力介入。環境部長彭啓明澄清，環評審查不是沒有章法、都有嚴格要求，且「絕對沒有政治指導」。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第25次會議，審查「洲際液化天然氣接收站環境影響說明書」。由於本案備受外界關注，由環境部長彭啓明坐鎮主席台，進行審查。

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本案於今年9月20日在環境部進行專案小組初審，初審1次通過，今天在環評大會過關。由於在3個月內就通過初審、大會審查，讓環保團體質疑審查「非常草率」。

環境部長彭啓明會後接受媒體聯訪時表示，本案並不是在新地區開發，而是在港區中進行的開發案；環評並不是時間久才代表詳細，而是在一定的要求下，開發單位回答到該回答的內容，因此不是「快速」。

彭啓明指出，過去開發單位可能沒有提供詳細的回覆報告，因此環評委員不滿意；就本次來說，整體速度沒有特別快。

彭啓明進一步說明，過去不管任何政府單位，都將工期延宕怪在環評審查；因此現在會加強審查要求，且要開發單位、顧問公司做好妥善處理、回覆；環境部是專業審查，不是沒有章法，再次強調都有「嚴格要求」。

彭啓明也澄清外界疑慮「絕對沒有政治指導」，現在是民主社會，沒有人可以主宰任何一個環評委員；但在地大林蒲居民的聲音有聽到了，本次會議的附帶建議請經濟部、高雄市政府能將在地居民的心聲納入考量。

彭啓明說，台灣發展有很多過程，慢慢開始由煤轉氣，空氣品質一定會愈來愈好，排碳量會顯著減少，是好的趨勢；台灣過去所累積的各種問題，會逐步慢慢改善。環委也都有到現場去現勘，他有空一定會去當地再多了解。