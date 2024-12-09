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守護台東好空氣！台東縣府提供移動式機車排氣定檢服務

▲台東縣府提供移動式機車排氣定檢服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府提供移動式機車排氣定檢服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為守護台東縣的優良空氣品質，台東縣政府提供「移動式機車排氣定檢巡迴車」服務，只要有10台以上機車需檢驗，無論是一般民眾或大宗車主，都可採預約方式安排期程前往，歡迎撥打專線(089)221999#291，此項服務皆為免費，今年即將接近尾聲，縣府鼓勵民眾或業者踴躍使用此便利服務，減少空氣污染。

台東縣政府表示，燃油機車是日常生活中重要的交通工具，但也會產生空氣污染物，呼籲養成定期檢驗的習慣，不僅避免罰款，更能守護臺東的好環境。同時，也鼓勵民眾或大宗車主，如租賃業者、公私單位等，利用巡迴車服務，共同守護台東空氣品質，為台東的好環境一起努力！

台東縣環保局指出，依據統計台東縣今年1至10月機車到檢率達90.12%，相較去年同期的84.75%提升了5.37%，代表越來越多民眾意識到定期檢驗的重要性，為持續維護良好空氣品質，鼓勵多加利用「移動式機車排氣定檢巡迴車」，讓台東的好空氣繼續保持全國最好。

機車定期檢驗為法定責任，依據空氣污染防制法規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，每年須依照行車執照原發照月份前後一個月內完成機車排氣定期檢驗，若未於期限內實施檢驗，將處所有人500元罰鍰，超過6個月經通知後仍未實施機車排氣檢驗，將再處所有人3000元罰鍰，如果仍未完成機車定檢者，最重將會註銷機車牌照。

環保局進一步說明，為實踐2050淨零碳排目標，將於114年1月1日起停止寄發明信片通知機車排氣定期檢驗，若車主擔心忘記機車排氣定檢時間，可上網申請「台東縣機車排氣定期檢驗E化通知」服務(https://taitung.aetcmoto.com.tw/)，輸入車牌、手機號碼與地區等資料，日後到應定檢時間，便可收到簡訊通知，提醒依期限完成年度定期檢驗。相關機車排氣定檢資料查詢可以至「環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統」 (https://mobile.moenv.gov.tw/Motor/query/Query_Check.aspx) 查看，或洽詢專線(089) 221999#291，環保局提醒民眾應妥善維護保養使用中的車輛，拒當烏賊車，齊心守護台東縣空氣品質。

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