遭羈押理由曝！謝宜容圖利廠商　還把公用禮品拿去做私人公關

▲謝宜容遭到羈押禁見。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉嫌職場霸凌，又被查出涉嫌圖利廠商，還挪用公帑，10日被搜索約談後，遭到檢方聲押禁見。稍早，羈押庭結果出爐，法官裁准羈押禁見。

新北地檢署偵辦謝宜容圖利廠商得標案件，昨指揮法務部調查局新北調查處展開搜索，並約談謝宜容在內的23人到案說明。

新北地檢署表示，謝宜容等人在辦理北分署辦公空間整修工程、視覺設計標案時，對林姓負責人的習O公司差別待遇，而林姓負責人並在鈄標時，邀請其他廠商圍標，或借用他人名義投標，以圖利習O公司得標，再透過習O公司「量身打造」符合謝宜容自己個人偏好風格的辦公空間。

另外，謝宜容還用就業保險基金及就業安定基金經費採購禮品後，將禮品挪用在與公務無關的私人公關送禮之用。

案經檢方訊問，認為謝宜容涉犯貪污治罪條例第4條第1項第1款、第6條第1項第1款、第6條第1項第4款之侵占公有財物、抑留不發職務上應發之財物、圖利及政府採購法第87條第3項、第87條第5項之以非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義投標等罪，犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

對此，新北地院今下午召開羈押庭，裁准羈押禁見，另林姓負責人等12人分別以3萬至18萬元不等金額交保。