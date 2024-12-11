粉塵四散畫面曝！台9線雞糞車自撞2傷　掉出土製獵槍…警方要查了

記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台9線376.5公里處今(11日)上午7時5分發生車禍，黃姓男子(24歲)駕駛載運雞糞肥的大貨車，行經該處時不明原因自撞分隔島，造成路燈、號誌桿倒塌，救護人員到場緊急將駕駛、助手2人與送醫救治，所幸並無生命危險，另因車上掉出一把土製獵槍，警方將進一步調查來源及是否為非法持有。

▲台9線載運雞糞肥貨車自撞，駕駛（紅圈處）腳部受傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



畫面中可以看見，貨車在過彎時，車身向左偏移，衝到分隔島上，大量粉塵揚起，連路燈、號誌桿也慘被撞斷，前方騎士聽聞巨大聲響嚇得轉頭查看，所幸未被波及，副駕則是在撞擊後隨即從車內爬出逃開。

警方說明，本案發生在今早上午7時5分，黃男駕駛大貨車沿台9線由南往北行駛（往台東市方向），疑似因精神不濟，行經376.5公里處時自撞分隔島，造成黃男腳部受傷、副駕助手也受輕傷，所幸雙雙送醫救治後無生命危險，詳細肇事原因待調查釐清。

另外，因車身過重，警方找來2輛吊車協助吊離，卻意外從駕駛室的椅墊背後掉出一把土製獵槍，目前槍枝已由警方帶回，將進一步調查來源、是否為車主非法持有。

大武警察分局呼籲駕駛人，勿疲勞駕駛、超速及任意超車，隨時注意車前狀況，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。

▲警方吊離貨車時，從駕駛座掉出一把土製獵槍。