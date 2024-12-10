苗栗自小客撞分隔島側翻「輪胎噴出」　醉駕駛受困多處骨折

▲苗栗縣苑裡鎮台1線今晨發生轎車自撞翻車事故，駕駛酒測值高達0.75毫克，全身多處骨折送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮台1線今（10）天清晨發生轎車自撞分隔島意外，梁姓男子疑似喝酒到半夜，清晨不知何故又駕車外出，疑酒精作祟失控撞上分隔島後側翻，造成梁男一度受困，警消破壞車體救出，梁男身體多處骨折送醫，酒測值高達0.75毫克，警方將依公共危險罪嫌函送偵辦。

通霄分局表示，苑裡分駐所今天清晨5時43分接獲報案，在苑裡鎮台1線南下車道有交通事故，抵達現場發現一輛白色進口轎車側翻，梁姓駕駛（40歲）受困車內，消防局人車抵達後，破壞車體後才將他送醫急救，醫師檢查有頭部腦震盪、右側脛骨骨折、腰椎揳狀壓迫閉鎖性骨折和頸部挫傷，已住院治療中。警方將等他出院後，再依公共危險罪函送苗栗地檢署偵辦。

警方說，梁男家屬只知道他一大早自苑裡家中開車外出，不知道要去那裡；至於梁男酒測值高達0.75毫克，警方不排除他喝酒到半夜才返家，致酒精濃度如此高。警方調查，梁男駕車沿介壽路北往南方向，轉彎後行駛至台1線路口時，失控自撞分隔島，造成車輛側翻在南下車道。

警方呼籲，近期歲末年終常有公司團體舉辦尾牙及聚餐飲宴，如有喝酒請務必找親友駕駛車輛，或選擇搭乘計程車及代駕服務，切勿心存僥倖，貿然駕車上路，避免酒駕肇事害人害己，得不償失。