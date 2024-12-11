友砸百萬結婚「5對有3對都離婚」　原因狂搖頭！過來人曝：還二婚

▲原PO發現身旁親友5對有3對驟然離婚。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在離婚率也太高了吧？」一名男網友直呼，近5年他參加親友5場婚禮，殊不知其中3對已成了最熟悉陌生人，其中友人砸了百萬結婚，還渴望生孩子；而遠房表哥則是生了一名兒子，如今變成單親爸爸，讓原PO十分感慨。文章曝光後，網友卻直言「不適合就分開，沒必要牽絆一輩子」。

一名網友在Dcard表示，近5年內身邊結婚的親友，5對夫妻中竟有3對已經離婚，讓他感嘆「現在的離婚率也太高了吧！」原PO也細數這些例子，也讓他反思婚姻中的挑戰與現實。

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原PO提到，大學友人（以A友人為簡稱），A與男友交往十年，期間分分合合多次，A曾在第六、七年提出結婚，但男方當時還沒準備好，後來砸下百萬舉辦婚禮，A曾笑稱將來生幾個孩子，讓朋友們都當乾爹乾媽。

然而婚後不到3年，A夫妻倆因「感覺昇華成家人」而分開，原PO事後才得知，其實婚禮是男方提議的，當時女方已不想結，但最後仍順應，加上男方脾氣不太好，於是兩人決定分道揚鑣。

另一位B男性友人從小就渴望婚姻，透過親戚介紹認識了未來的伴侶，交往1年結婚，但婚姻只維持了不到2年便告終。原PO回憶說道，其實早有預感兩人撐不了多久，參加A的婚禮時，B的女友很愛用疊字，像是「吃蝦蝦、蝦蝦好吃」，讓同桌友人狂翻白眼。

最後，則是原PO的遠房表哥，雖然不熟識，但也曾參加過他對方的婚禮。這對夫妻結婚一年多就離婚，育有一子，如今表哥成了單親爸爸。

底下網友熱議，「這不是好事情嗎？離婚率高代表著，現代人對於自身的感受，要大於普世價值觀嗎？大大減少因為婚姻而硬要綁在一起的情況，讓那些無辜小孩被迫要在缺愛的家庭下長大」、「想到最近有一個台積電工程師的老婆外遇白髮男」、「看過很多婚姻跟鬼故事一樣...還在硬撐的」、「我們親戚也是結婚五對，離婚三對，離婚的兩對還二婚」、「不適合就分開，沒必要牽絆一輩子」。

事實上，根據內政部最新統計，去（2023）年離婚對數高達5萬3071對，平均每9.9分鐘，就有一對夫妻走向婚姻的終點。諮商心理師林萃芬指出，其中85.11%為兩願離婚，從數據顯示出，現代夫妻面對感情問題時，越來越多選擇透過法律程序來解決。