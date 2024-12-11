傳陸委會卡雙城！北市府喊話「開大門走大路」　別對交流增加條件

▲台北市政府發言人殷瑋受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇預計17日正式登場，由於北市府送交陸委會審查的上海訪團名單預計近期出爐，10日晚間傳出，陸委會恐因中共軍事威脅喊卡雙城論壇。台北市政府發言人殷瑋11日強調，目前還沒看到中央正式公告，比較多是放話訊息，中央對於行之有年的正式官方對話論壇，應開大門、走大路，別因這8、9年剩下的機制不多，就開始增加條件。

針對民進黨近期不斷釋出共機擾台、雙城停辦等訊息，會不會覺得刻意在放話？殷瑋11日上午於台北市政府受訪時表示，目前為止，還沒有看到比較來自中央的訊息，都是放話類的訊息。

殷瑋指出，其實大家對於台灣的民主韌性有很多信心，但碰到這樣的時刻，一個行之有年、15年交流的正式官方對話論壇，且是難能可貴的機制，卻要用放話方式做相關處理，「我們覺得是不是應該要對台灣民主更有信心？對於交流更有自己的態度，開大門、走大路，應該是更好的方式。」

至於北市府何時送出名單，已經審了多久，陸委會應於何時審完且回覆？殷瑋回應，是102人的名單，一切都照著過去慣例，依照程序及法規報中央核准，目前為止還沒接到中央正式回覆，有看到媒體報導稱今日陸委會要開會，如果有接到確定消息，會來對外公布說明。

被問到會不會覺得中央這樣的放話，破壞雙方默契？殷瑋指出，最核心是，如何看待一個行之有年的官方對話交流機制，不能因為過去這8、9年來的機制剩下不多，就開始打僅存機制，或是增加條件，不過目前為止還是比較像放話訊息，一切等待中央正式訊息出來後，會有比較明確的回答。