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戰地傭兵又來騙！噓寒問暖4個月先要5千　警即時出手阻詐

▲潮州警分局西勢所所長郭承泰、警員劉靖寧提醒民眾勿被戰地傭兵假交友詐騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局西勢所所長郭承泰、警員劉靖寧提醒民眾勿被戰地傭兵假交友詐騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

又見戰地情人假交友真詐騙手法。潮州警分局執行勤區入戶宣導時，遇到一名男子經由通訊軟體認識一位自稱在敘利亞戰地傭兵，對方噓寒問暖並稱經濟困難，男子匯過5000元給對方，警方得知提醒他這是詐騙老梗，讓他恍然大悟；據悉，該男子與對方認識4個多月，雖遭騙5000元，被笑稱成本也不低。不過，警方表示這也是詐騙集團放長線釣大魚的手法之一。

▲潮州警分局西勢所所長郭承泰、警員劉靖寧提醒民眾勿被戰地傭兵假交友詐騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局西勢所所長郭承泰、警員劉靖寧日前深入社區進行反詐騙宣導，與民眾交談的過程中，得知該社區內有1名住戶，在網路上認識自稱於敘利亞參戰傭兵，且兩人有頻繁聯絡的情形，因其擔心朋友可能被詐騙，故向郭等2員提及。

2員聽聞後驚覺事態不單純，便主動積極聯繫該名鄉親，經深入了解，發現他與對方於4個多月經由LINE通訊軟體認識對方，對方以敘利亞戰爭為故事背景，聲稱自己因參戰導致經濟上有困難、需要協助，由於認識初期藉由每天的噓寒問暖建立情感及博取信任，進而利用被害人的同情心來詐取錢財，經過警方不厭其煩地講解後，該鄉親也理解此為詐騙手法，表示往後不會再被騙了。

分局長林明波呼籲，投資詐騙手法及案件層出不窮，民眾使用社群媒體時應對此類交友詐騙提高警覺，尤其在網路上對於陌生人加好友、經常噓寒問暖、建立情感後，即表明困境、要求資助，使民眾進而轉帳或購買提供超商點數等，此類詐騙事件屢見不鮮，提醒民眾上網時應提升敏銳度，請勿輕易依循他人指示匯款至私人帳戶進行交易，小心查證才不會因此落入詐騙集團的圈套。

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