高雄「駁二動漫祭」登場！上千社團參與　Coser搭哈瑪星號享優惠

▲2024駁二動漫祭，預計有上千個社團、Coser參與。（圖／高雄市文化局，下同）

記者林育綾／綜合報導

南台灣最大動漫祭典「2024駁二動漫祭—同人誌創作展」將於12月14日至15日在高雄駁二藝術特區登場，每年都吸引數萬動漫迷朝聖，今年推動濱線觀光列車「哈瑪星號」，有復古火車、巨型香蕉裝置，將成為最佳拍攝互動場景，活動兩天預計有上千個創作社團、Coser參與，還推出Coser搭乘「哈瑪星號」專屬優惠。

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▲今年升級的哈瑪星鐵道園區，讓Coser們有更多互動場景可以發揮。（圖／高雄市文化局）

「駁二動漫祭」每年都聚集了全台各地優秀創作者，無論是漫畫同人誌、Cosplay的創作，水準質感總是令人驚豔。高雄市政府文化局長王文翠表示，過去這些角色扮演創作者，在駁二園區留下了許多印象深刻的影像，今年升級的哈瑪星鐵道園區，30輛火車與蒸汽車頭、大型香蕉裝置，讓Coser們有更多互動場景可以發揮，讓人期待。

▲▼2024駁二動漫祭，今年升級的哈瑪星鐵道園區，讓Coser有更多發揮，也能重現動畫名場面。（圖／高雄市文化局）

2024駁二動漫祭規模遍及6個倉庫，兩天預計有上千個不同類型的創作社團、Coser參與，除了有同人誌漫畫作品，還有最受歡迎的動漫歌舞匯演，特邀日本及台灣多組表演者輪番上陣，期間兩天也將各贈送600個免費動漫福袋給現場民眾。動漫祭期間，Coser於舊打狗驛月台購買濱線觀光列車「哈瑪星號」車票，享有69元專屬乘車優惠。

▲▼除了有更多場景發揮，Coser搭乘「哈瑪星號」，還享有69元專屬乘車優惠。（圖／高雄市文化局）

今年的動漫音樂活動由「曙光† Aurore Maid Café」、「剎那 / SETXUNA」、「月讀女僕咖啡」、「CANDY☆STAR」、「ひいろ / HIIRO」、「溟海オシアナス」、「台湾人の永琳」、「RD・レイン」帶來動漫迷熟悉的動畫歌曲、作品，在B9正港小劇場中輪番上陣。

▲2024駁二動漫祭，帶來動漫迷熟悉的動畫歌曲表演輪番上陣。（圖／高雄市文化局）

12月15日動漫DJ懷舊電音趴，將以日語與華語兩大系統懷舊動畫音樂為主題，結合3組DJ 「Jeff Hazama」、「小宗宗Soujirou」、「泥鰍 /Dojou」與偶像團體「渡日工作室」的「米粒R- ミリア」、「矢吹幽」與高雄在地偶像「Ruka Banana」相互搭配演出，讓觀眾認識更多不同年代的音樂風格。

高雄在地的Cosplayer製作團隊「Mr. G & Ms. 吂」、「Karei & ooo」、「DarkShot 黑酒」也將帶來全新的舞台秀戲碼《Detroit Metal City 世界崩壞演唱會 - 重金搖滾雙面人 Cosplay舞台劇》。

▲「少女與英雄之歌-動漫音樂祭」也將於12月14日晚間開唱。（圖／高雄市文化局）



「少女與英雄之歌-動漫音樂祭」也將於12月14日晚間開唱，特別邀請3位日本來賓幡野智宏、五條真由美、工藤真由首度同台演出，並規劃4組台灣的偶像團體暖爐Stove、 Re:TurN-Circus-、Karei & ooo、Ruka Banana共同以動漫影視文化如特攝、動畫中的英雄與少女相關主題，進行長達將近3小時的演出，帶來台日合作交流更多的可能。

「2024駁二動漫祭—同人誌創作展」

時間：12月14日(六)－12月15日(日) 10:30－17:00

地點：高雄駁二藝術特區．P2倉庫、P3倉庫、B3倉庫、B4倉庫、自行車倉庫、B9正港小劇場