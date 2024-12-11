尹錫悅不願提早下台　反悔「寧願被國會彈劾」：反正法庭上見！

▲南韓總統尹錫悅不願意提早下台。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，還派軍隊封鎖國會、闖入中選會，違憲行徑引發各界要求下台，共同民主黨預計14日再度在國會表決彈劾案。執政黨國民力量內部提出討論方案，計畫尹錫悅最遲明年3月下台。然而，如今卻傳出尹錫悅不願下台，他寧願被國會通過彈劾，並在法庭上為發動戒嚴的行徑據理力爭。

根據韓媒《朝鮮日報》，自從國民力量黨代表韓東勳公開發聲，表示計畫讓尹錫悅提早下台以後，黨內便成立穩定政局專案小組（TF），針對尹錫悅下台提出兩項方案，包括「明年2月下台、4月實施總統大選」以及「明年3月下台、5月大選」，因為依照憲法規定，大選必須在總統下台後的60天以內進行。

昨（10）日，國民力量穩定政局專案小組在黨內一場非對外公開的議員總會報告，不過黨內卻無法得出具體結論。因為，如今從南韓總統辦公室傳出反對聲浪，尹錫悅寧願被國會通過彈劾案、並在憲法裁判所的審理上為自己的戒嚴決定據理力爭，也不願意提早下台，將政權拱手讓給共同民主黨的李在明。

報導指出，儘管尹錫悅7日在道歉聲明中向全民強調，未來包括自己的總統任期在內，所有的國政經營將委由執政黨決定，然而此後尹錫悅卻又似乎改變心意。與尹錫悅親近的關係人士透露，「據我所知，尹總統似乎已決定，比起提早下台，他更寧願在被國會彈劾後，由憲法裁判所審理彈劾案。」