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陽交大「學生會幹部」淪創意私房主角　竟是寄生學長惱羞報復

警方上月底到陽明交大學生會辦公室搜索，發現竊錄設備。（讀者提供）

▲警方上月底到陽明交大學生會辦公室搜索，發現竊錄設備。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

A同學告訴本刊，這些影片拍攝的內容都是學生會辦公室，角度也一樣，不但有影像還有聲音，長時間持續竊錄，由於檔案的數量太多，幹部們只能先粗略瀏覽，確認除了幹部們的公開會議外，連私下議論學校政策、教授教學、批評時政或八卦話題，也全都被錄了下來。

更令人擔心的是，影片還拍到學生在無人的辦公室脫衣換裝，甚至連男女學生的親密行為也被錄下，還被加密處理，表示已遭有心人掌握。消息在校園傳開後，曾在會辦出入的學生人人自危，被拍到脫衣、親密行為的學生情緒幾乎崩潰，深怕影像流出，形容此案宛如「陽明版創意私房」。

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學生會幹部穿著輕便在辦公室午睡，結果睡姿遭竊錄存檔。（讀者提供）

▲學生會幹部穿著輕便在辦公室午睡，結果睡姿遭竊錄存檔。

另1名學生會幹部B同學告訴本刊，案發後3名被害學生到士林地檢署提告並通報校安中心，學生會也更換辦公室門鎖、暫時封鎖辦公室，上個月20日，警方到場搜索，最後在2公尺高的檯燈燈罩裡發現1個密錄器，另在天花板找到1個竊聽器，並在窗台角落發現1支正在錄影直播的手機，該手機的相簿也有多部竊錄影片。

會辦的冰箱被前任幹部放滿酒瓶、過期調味料，雜亂不堪。（讀者提供）

▲會辦的冰箱被前任幹部放滿酒瓶、過期調味料，雜亂不堪。

B同學透露，在學生會辦公室裝竊錄設備的，疑似為1名就讀醫學系5年級的學長，此人是學生會前任幹部，在學生會服務3年多，長期把會辦當成自己家，還圍出一個空間擺床、書桌椅，1個星期好幾天都睡在會辦，但他作息日夜顛倒，現任幹部進入會辦開會時，他常躺在床上呼呼大睡，非常突兀，而且他的鬧鐘從早上6點開始每半小時響一次，十分惱人。

現任幹部在會辦發現保險套與潤滑劑，決定清空，結果遭偷拍報復。（讀者提供）

▲現任幹部在會辦發現保險套與潤滑劑，決定清空，結果遭偷拍報復。

更離譜的是，該名學長今年7月卸任，卻賴著不走，接任的學生會幹部本來睜一隻眼閉一隻眼，後來發現辦公室到處都是他的私人物品，櫃子上方堆滿棉被、發霉的枕頭，發出可怕的異味；冰箱及櫃子除了酒，還有香菸盒、保險套、情趣潤滑劑，就連刀子、瓦斯罐、微波爐等違禁品也有，現任幹部們忍無可忍，決心整頓，強制清空，結果惹怒了這名學長，才會竊錄報復。

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