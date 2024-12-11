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美父母虐童致死！2歲女童關衣櫥20小時高溫烘烤　屍體旁滿是排泄物

美國印第安納州當地一名21歲母親辛蒂亞（Sintia Perez）和23歲父親傑斯（Jace Hirschy），將2歲女童關在裝有小型暖氣的衣櫥裡，害她活活被熱死。（示意圖／Pixabay）

▲美國印第安納州當地一對夫妻，將2歲女童關在裝有小型暖氣的衣櫥裡，害她活活被熱死。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國印第安納州（Indiana）一對父母，將2歲女兒關進裝有小型暖氣的衣櫥裡，並將暖氣開到華氏85到105之間（約攝氏30到40度），導致2歲女兒活活被熱死。目前女童的父母遭到指控1項疏忽照顧家屬導致死亡的罪名，和另外2項六級重罪，被關押在當地監獄內。

根據《鏡報》報導，美國印第安納州當地一名21歲母親辛蒂亞（Sintia Perez）和23歲父親傑斯（Jace Hirschy），將2歲女童關在裝有小型暖氣的衣櫥裡，並將暖氣開到華氏85到105之間（約攝氏30到40度）。而他們讓女兒，從前一天晚上7點，就待在衣櫥中，直到隔天下午3點，才打開門查看情況，足足關了約20小時。

沒想到，當辛蒂亞將門打開時，才發現女兒已經死亡，便打電話報警。後續經過警方調查，發現女童被發現時，體溫約為華氏109度（約攝氏42度）且躺在一張很髒的床墊上，身體已經變色，警方還在衣櫥內發現排泄物。

而警方更發現，辛蒂亞家中非常髒，到處都是垃圾難以通行，且除了2歲女兒外，家中還有2名分別為5歲和3歲的孩子，目前2名孩童已經被送往兒童服務部照顧。

事後，辛蒂亞和傑斯遭到警方指控1項疏忽照顧家屬導致死亡的罪名，是印第安納州的一級重罪，此外，還各被指控2項六級重罪。2人在11月27號遭到警方逮捕，關押至亞當斯縣監獄，此案將在明年2月14日進行開庭。

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