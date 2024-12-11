囂張嗆聲副排長「打我啊、X你娘」！二兵嘴秋譙六字經下場慘了

▲一名於花防部服役的男子，因不滿管教怒嗆長官6字經等粗口。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

張姓男子曾在陸軍花東防衛指揮部（下稱花防部）步兵營火力連服役，期間不滿陳姓副排長管教，在其他班兵面前接續嗆聲「怎樣啦，打我啊，我現在不是回答你了嗎」、「X你娘，臭X掰」等語，遭軍方移送法辦。花蓮地院認為，張男僅因細故即在眾多班兵面前公然侮辱長官，危害軍紀，依陸海空軍刑法判處6月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，張男前為花防部步兵營火力連120砲排二兵（民國112年11月1日已退伍）、陳男為同單位砲排副排長。陳男於112年8月17日8時許，在動員庫房前管理秩序時，張男心生不滿，竟基於公然侮辱長官之犯意，在其他班兵面前接續稱「怎樣啦，打我啊，我現在不是回答你了嗎」、「X你娘，X雞掰」等語，以此方式公然辱罵陳男。

花蓮地院審酌，被告僅因細故即在眾多班兵面前公然侮辱長官，危害軍紀並損及部隊團結，更破壞部隊長官之領導威信，所為殊值非難，且不應過於輕縱；並考量被告於偵訊時坦承犯行，於本院準備程序否認犯行並當庭要告訴人小心一點，以及被告前有違反洗錢防制法之前科，素行難謂良好。

花蓮地院考量，被告本院自陳因憂鬱症發作無法控制情緒，當時有跟告訴人講快要發作了之犯罪動機及目的，及為高中肄業之智識程度、曾從事鐵工和水泥切割、目前在監無收入，無人須扶養、家庭經濟狀況勉持等情狀，依陸海空軍刑法第五十二條第一項之公然侮辱長官罪，判處6月徒刑，得易科罰金；可上訴。

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