快訊／內湖母女遭詐1200萬雙亡！警逮4車手「1人收押禁見」

▲內湖母女雙屍命案，詐團黃姓車手到案。（圖／記者黃彥傑攝）

記者閔文昱／台北報導

北市內湖區12月8日發生一起母女遭詐輕生雙屍命案，警方成立專案小組全力追捕犯嫌，10日上午警方掌握涉案10名車手（其中5人在監服刑）下午陸續逮捕黃姓、楊姓車手到案，傍晚再帶回2名涉案車手。檢方複訊後，命楊嫌5萬交保、限制住居；黃嫌則聲押。法院稍早審理後，裁定黃男羈押禁見。

回顧整起事發經過，甯女與曾姓女兒7月19日在臉書上見到「假理財網紅柴鼠兄弟」的廣告，隨後加入LINE群參與投資，7月27日開始陸陸續續10多次以匯款、面交的方式交付1200萬元現金給理專，之後卻突然遭對方封鎖，母女倆這才驚覺受騙，4日趕緊赴派出所報案。

▲內湖母女遭詐1200萬元家中輕生亡，楊姓車手到案了。（圖／記者張君豪翻攝）

不料，承辦的劉姓員警6日致電要約第二次筆錄時間時，因5度撥打電話無人接聽，第6通時嘴碎念了一句「不會已經自殺了吧」，這句剛好被接起電話的甯女聽見，他聽到電話接通後，還補了一句「喔！原來妳還活著」，讓甯女母女大受打擊走上絕路。

專案小組10日上午分別在桃園及汐止拘提楊姓、黃姓車手，兩名車手係在臉書網頁徵求收款工作，楊嫌於7月向被害人收取20萬元、黃嫌於8月收取40萬元，均交給附近監控手。檢方複訊後，命楊嫌5萬交保、限制住居；黃嫌則聲押獲准。

此外，警方後續又在新竹地區拘提謝姓車手（18歲）到案，在高雄市拘提王姓車手（24歲）到案，據查謝嫌於8月初向被害人收款50萬，王嫌於8月底收款100萬元，2位嫌犯偵詢後亦解送士林地方檢察署偵辦，並積極向上溯源。

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