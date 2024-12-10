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10首「聖誕歌曲」太洗腦！專家示警：開車別聽

13歲少女列「聖誕禮物」願望清單　43件物品大公開…網看傻：價值12萬

▲聖誕節即將到來，專家提醒旋律輕快的聖誕歌曲可能對駕駛安全構成威脅。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著聖誕季節來臨，各地充滿了節慶氣氛，耳熟能詳的聖誕歌曲紛紛響起，然而研究指出，有些旋律輕快的聖誕歌曲可能對駕駛安全構成威脅，尤其是節拍數（BPM）超過120的歌曲，可能引發危險的駕駛行為。

根據南方科技大學及華南理工大學的研究，高BPM音樂可能影響駕駛者的心理與心血管系統，進而影響專注力，導致行車安全風險上升。保險網站Insuranceopedia的CEO表示：「高能量或令人分心的歌曲可能降低駕駛者的專注力，進一步增加事故風險。」

其中最具代表性的例子是《Frosty the Snowman》，以每分鐘172節拍成為「最危險聖誕歌曲」冠軍。該歌曲首度於1950年由金·奧特里（Gene Autry）錄製，之後由吉米·杜蘭特（Jimmy Durante）演唱。緊隨其後的是瑪麗亞·凱莉（Mariah Carey）的經典歌曲《All I Want For Christmas Is You》，該曲的BPM為150，雖然充滿節慶氣氛，但高亢的旋律可能讓駕駛者情緒過於亢奮。

此外，《Feliz Navidad》、《Santa Claus Is Comin' To Town》等耳熟能詳的聖誕歌曲也榜上有名。以下為「十大最危險聖誕歌曲」完整榜單：

1. 《Frosty the Snowman》
2. 《All I Want For Christmas Is You》
3. 《Feliz Navidad》
4. 《Santa Claus Is Comin' To Town》
5. 《Happy Xmas (War Is Over)》
6. 《Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!》
7. 《Rudolph The Red-Nosed Reindeer》
8. 《I Wish It Could Be Christmas Every Day》
9. 《Have Yourself A Merry Little Christmas》
10. 《I Saw Mommy Kissing Santa Claus》

專家提醒，開車時應避免播放過於激昂或干擾專注力的音樂，建議選擇節奏平穩的旋律，以確保行車安全。同時，隨著節日氣氛愈發濃厚，民眾也應保持理性，避免因音樂情緒化行為影響自己及他人的安全。

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