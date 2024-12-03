蘋果又挨告！員工怒控「監控私人iPhone」　非法限制言論自由

▲ 蘋果員工向公司提起訴訟。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果公司（Apple）再度捲入法律風波，一名員工在加州提告，指控蘋果非法監視員工私人裝置及iCloud帳戶，且以保密條款限制員工討論薪資與工作條件，涉嫌違反勞工權益。

綜合《路透》等外媒，原告巴克塔（Amar Bhakta）1日在加州法院提告指控，蘋果鼓勵員工使用自己的iPhone等私人裝置工作，卻要求安裝監控軟體，使公司得以存取員工電子郵件、相簿、健康及「智慧家庭」（Smart home）資訊等個人資料。

訴狀還指出，蘋果制定保密條款，禁止員工討論或向媒體透露工作條件，以及從事任何受法律保護的吹哨行為。這起訴訟是依一項加州特有的法條提起，該法允許勞工代表州政府向雇主提告，並保留35%罰款。

巴克塔自2020年來一直在蘋果數位廣告部門工作，稱他曾被公司禁止在Podcast上談論工作，甚至被要求刪除LinkedIn上有關工作條件的資訊。他在訴訟狀中指出，「蘋果的監控政策與做法令人心寒，且非法限制吹哨行為、就業市場上的員工流動自由與言論自由。」

蘋果透過發言人回應，這起訴訟中的指控缺乏依據，聲稱蘋果員工每年都會接受培訓，了解他們討論工作條件的合法權利，「我們致力於打造世界上最好的產品與服務，同時保護團隊為客戶創造的發明。」

另一方面，巴克塔的委任律師也代表今年6月提起訴訟的2名女員工，她們指控蘋果在工程、行銷及AppleCare部門系統性壓低女性員工薪資。蘋果對此曾稱，公司一向致力促進包容性及薪資平等。

蘋果還面臨美國勞工委員至少3起投訴，指其非法限制員工在社群媒體及內部通訊工具Slack上討論性別歧視及薪資不平等問題，但蘋果否認存在任何不當行為。