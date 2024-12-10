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清大整併中華大！校務會議全票通過　原地設「清華²科技園區」

▲▼ 清華大學整併 。（圖／翻攝自清華大學FB）

▲清華大學整併 。（圖／翻攝自清華大學FB）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

國立清華大學指出，校務會議今（10）日全票通過整併中華大學意向案，將與中華大學接續討論整併具體規畫，預計於明年向教育部提交計畫書。感謝中華大學捐贈校地及校產，將秉持中華大學董事會私人興學的初衷，在中華校地設立「清華²科技園區」，持續推動研究與教學。

清華大學說明，整併中華大學意向案已在上個月的校務發展委員會討論，並經全票通過，依校內程序送交今天召開的校務會議討論通過。校務會議的組成包括1百多位教師、職員及學生代表。

清華大學指出，中華大學是最鄰近新竹科園學區的私立大學，地理條件優越，未來繼續培育半導體人才的發展可期，對產業發展也有正面助益。本校將在此設立「清華²科技園區」，華平方象徵清華與中華合力培育人才與研究發展的願景。

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清華大學表示，在半導體學院林本堅院長的帶領下，半導體學院將首先進駐「清華²科技園區」，其他既有及新設的院、系、所與創新育成中心也將視發展需要延伸至新校區。此外，「清華²科技園區」也將對準國發會「桃竹苗大矽谷推動方案」，開展國家核心戰略產學合作及人才培育；整合國衛院等公部門研究動能、鏈結竹科企業，構建產學技轉平台，形成半導體聚落；提供國內外新創企業研發空間，規劃國際大廠進駐竹科路徑，吸引外資來台設立研發中心、聯合實驗室，串聯竹科科技廊帶。

高為元校長指出，國外許多知名大學都設有科學園區，如美國史丹佛大學早在1951年即設立占地2百多公頃的研究園區，成為其後矽谷興起的關鍵與引擎；聖地牙哥加州大學也設有研究園區，吸引許多新創公司及研究人員進駐，促進創新技術的商業化，也提升了當地的經濟發展及全球競爭力。
國內第一件公、私立大學的整併案，是教育部去年通過的台科大與華夏科大整併案，等到華夏學生原校畢業、學校退場後，再由台科大接手。教育部建議未來的公私併也可採取類似的模式。因此，本校與中華大學整併案也將參採以上整併模式進行。

根據私立大學法第74條，學校法人解散清算後，其賸餘財產之歸屬，可依董事會決議，並報請主管機關核定後，捐贈予公立學校、其他私立學校之學校法人，或辦理教育、文化、社會福利事業之財團法人。

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