TikTok向法院提緊急動議　阻止「不賣就禁」法案生效

▲TikTok被要求與母公司字節跳動切割關係。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

TikTok於9日發出聲明表示，已向美國哥倫比亞特區巡回上訴法院提交了緊急動議，以阻止針對TikTok的封禁法律生效。

據TikTok在緊急動議申請文件中表示，鑒於此案在美國的重要性，最⾼法院可能會准予提審；鑒於請願人（即TikTok）的訴求⼒度，法院可能會推翻這⼀判決，應批准臨時救濟措施以促進有序審查。此外，在最⾼法院獲得實質勝利的可能性很⼤，因此有權獲得臨時緊急動議的權利。

為防⽌對公司和公眾造成不可輓回的傷害，TikTok表示，法院應授予緊急動議的權利，禁⽌被告執⾏該法案，應及時提交最⾼法院對申請令狀的最終裁決提審令以及由此產⽣的案情審查。

美國聯邦上訴法院6日駁回TikTok的相關告訴，維持「不賣就禁」的判決，要求其與中國大陸的母公司字節跳動切割關係，否則將面臨美國全國禁令。

對於法院的裁決，TikTok強調，TikTok禁令是基於不準確、有缺陷和假設的訊息而構思並推動實施的，導致了對美國人民的徹底審查，「除非被阻止，否則TikTok禁令將在2025年1月19日使超過1.7億美國人及全球用戶的聲音沈默。」