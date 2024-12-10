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快訊／今年最小腸病毒重症！北部5天大男嬰腦膜炎、心肌炎住加護

▲▼疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情反常還在燒！疾病管制署今（10）日公布上周確認新增1例腸病毒重症病例，為北部5天大男嬰，就醫診斷腦膜炎、心肌炎、肝功能異常、血小板下降凝血功能異常，感染克沙奇B3，為今年年紀最小的腸病毒重症。

疾病管制署說明，北部未滿1個月新生兒，於11月18日因出現間歇性發燒、食慾差、活力差等症狀就醫，同日轉診後發現有黃疸、輕微心搏過速及因發燒疑似敗血症、脫水等情形，收住新生兒加護病房，經通報檢驗後確認感染克沙奇病毒B3併發重症，治療後症狀改善，目前已出院，為今年全國第8例腸病毒重症病例。

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疾管署指出，今年累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型、克沙奇B3型及克沙奇 B4型各1例 ，其中6例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

依據疾管署監測資料顯示，第49周（12月1日至12月7日）門急診就診計21,911人次，較前一周（27,147人次）下降19.3%，惟疫情仍處相對高點；另上周就診人次以0到4歲幼兒為主（46.0%），惟10到14歲（10.9%）近期呈增加趨勢。近4周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型、克沙奇A2型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署提醒，國內腸病毒疫情仍處於流行期，呼籲民眾不可掉以輕心，成人外出或工作返家後，務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應落實正確洗手，避免腸病毒危害嬰幼兒健康。

腸病毒在家庭及人口密集之場所最容易傳播例如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等，籲請家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。

另，孕婦、新生兒及幼童盡量避免與病患接觸，降低病毒傳播的機會，並請家長及教托育人員留意嬰幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以掌握治療黃金時間。

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