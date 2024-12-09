母女誤信「假百萬網紅」成雙屍　柴鼠兄弟發聲了

▲台北內湖雙屍，2女疑遭詐輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張鈜閔／綜合報導

台北市內湖區一對母女因誤信詐騙集團假扮的百萬網紅「柴鼠兄弟」投資話術，除了積蓄全押下去外，甚至還將房屋拿去抵押借款，遭詐1200萬元，進而絕望輕生，對此，正牌「柴鼠兄弟」也做出回應了，發文表示「感到相當地遺憾和難過」。

柴鼠兄弟在FB發文，表示今早看到有民眾被騙受詐的新聞，「我們感到相當地遺憾和難過」，也再度鄭重聲明「鼠兄弟沒有經營任何LINE群組、沒有任何助理也沒有和其他專家老師合作」，FB、YouTube一定要確認「名字旁邊要有官方認證打勾」的正版帳號。

柴鼠兄弟強調從2021年開始就已經開始呼籲要防詐騙，「後來幾乎每一則貼文也都再加上防詐警語」，YouTube影片也是不斷宣傳「柴鼠沒有LINE」、「名字旁邊有打勾才是本人」，其他都是詐騙等等。

柴鼠兄弟嘆「我們已經盡了最大的努力，不斷地提醒、重複地呼籲、想辦法定期幫大家打詐騙預防針」，但無奈詐騙集團真的太狡猾，話術不斷變形，「無論我們再如何地大聲疾呼，似乎也阻絕不了相關詐騙事件一再發生。」，最後也再次提醒「防詐自保『停、看、聽』三步驟」：

①『停』：要加LINE前先「停」下來想一下，不要隨便亂加LINE帳號

②『看』：仔細觀察「看」清楚，FB、YT名字旁邊有官方認證打勾才是真帳號

③『聽』：打防詐專線「聽」聽看專家怎麼說，主動打165防詐專線查證

台北市內湖區8日13時許發現一對母女在自家母親房間內輕生雙亡，據瞭解死者甯母（55歲）與會計師女兒曾女（28歲）因誤信假扮百萬理財網紅「柴鼠兄弟」的詐團詐騙損失1200萬元，期間甚至拿房產去抵押，最後不堪經濟壓力導致母女雙亡。

甯母留下遺書滿是關心兒子的生活，呼籲兒子要堅強活下去，警方也正在清查該起案件是母女偕同輕生還是有加工自殺問題；加上該起命案肇因詐團剝削被害人家庭導致被害人求助無門尋短鬧出2條人命，內湖警方允諾：將比照重大刑案辦理，瓦解使人家庭破碎的詐團。