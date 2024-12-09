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日本女性整型範本出爐！專業醫：「這3位」女藝人最常提及

佐佐木希、橋本環奈、石原聰美。（合成圖／翻攝自IG）

▲由左至右分別是佐佐木希、橋本環奈、石原聰美。（合成圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

近幾年來醫美盛行，不少女性都希望自己的美貌能夠符合自己心目中的審美，所以在跟醫師溝通時，大多會用「某某藝人」來舉例。而日本的醫美醫師就提到，有3名女性藝人在近幾年時常成為顧客的範本。

根據《週刊女性Prime》報導指出，日本醫美醫師受訪時就提到，近幾年許多來諮詢醫美的女客戶，時常將3名女性藝人當作範例，分別是橋本環奈、佐佐木希與石原聰美。

報導中提到，橋本環奈以其「不過高、不過大」的「忘鼻」成為潮流代表。她鼻子的線條與比例不僅自然且恰到好處，成為許多女性追求的目標。醫師解釋，為了模仿橋本環奈的特徵，減少鼻子體積的手術是一個有效的方法，讓鼻子的整體輪廓更符合她的風格，這也會讓臉龐充分展現出清新與可愛的魅力。

而佐佐木希則是因其平行雙眼皮與修長而深邃的眼型而大受歡迎。其眼部特徵讓整體面貌更加立體且吸引人。雙眼皮手術成為許多女性希望接近佐佐木希眼型的重要選擇，透過雙眼皮手術，可以強調眼部線條，並使眼睛更加迷人，添增典雅與精緻的美感。

在石原聰美的部分，則是以其鼻子到下巴的完美E線輪廓聞名。石原聰美的側臉曲線不僅流暢，還展現了極高的和諧感，是女性模仿側臉美學的典範。醫師建議，透過玻尿酸注射等輪廓調整術，可以模仿石原聰美的E線，讓鼻子與下巴的比例更加平衡，實現柔和與立體並存的美貌效果。

除了上述3位藝人外，其實綾瀨遙也是時常被詢問的範例，綾瀨遙以其清透肌膚為代表，是許多女性渴望擁有類似的膚質。美容外科醫師建議，可以結合多項療程，例如水氧煥膚（HydraFacial，台灣稱水飛梭）深層清潔毛孔，電穿孔導入（Electroporation，台灣稱微電流美容）幫助美容成分滲透至肌膚深層，光子嫩膚（PhotoFacial）改善膚色不均，或碳酸換膚（Carbon Peel，任何的酸類換膚均屬此類）促進角質代謝。這些療程因效果顯著且負擔較輕，深受許多人的喜愛。

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