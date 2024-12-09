敘利亞政府垮台！美FBI「懸賞3千萬」找他1人　失聯12年最後身影曝

▲ 泰斯被捕後的痛苦神情成為最後身影。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登8日談及敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台，提到一名2012年在當地被捕後失聯至今的美國記者，聯邦調查局也重申正極力尋找他的下落，懸賞高達100萬美元（約新台幣3247萬元）尋找線索。

綜合CNN及BBC，拜登8日在白宮針對敘利亞局勢發表談話時表示，「我們注意到敘利亞有美國公民，包括居住當地的人，以及12年前被俘的奧斯汀．泰斯（Austin Tice），我們仍致力於將他送回家人身邊」，隨後受訪時又提到，「我們相信他還活著，我們認為能夠救他回來，但尚無直接證據，我們必須確定他在哪裡」。

▲ 泰斯曾是美國海軍陸戰隊隊員。（圖／達志影像／美聯社）

現年43歲的泰斯是一名獨立記者及前美國海軍陸戰隊隊員，2012年8月在大馬士革被捕，當時正採訪敘利亞報導內戰情勢，最後一次露面是在他被捕後幾周，網路曝光的一段影片中他雙眼被矇住，看起來神情痛苦。雖無任何政府或組織出面聲稱負責，美國官員很快就宣布，他們相信泰斯是被敘利亞政府關押。

FBI於8日聲明重申，「有鑑於敘利亞近期局勢，我們再次呼籲提供能定位、救援並讓泰斯安全返家的情報」，將對提供重要資訊者提供高達100萬美元獎金。

泰斯的姊妹艾比蓋兒（Abigail Edaburn）6日受訪也指出，家人認為泰斯仍在敘利亞，「我們不知道關押地點的確切情報，但我們知道是在敘利亞，而且他很健康。我不知道能說多少，但有獨立、可靠消息來源證明這點。」