電影院當砲房！男女激戰「呻吟環繞全場」　開燈見身分超傻眼

▲ 男子坐在最靠近包廂的最後一排，近距離目睹活春宮。（圖／翻攝自cgv.co.kr）

記者陳宛貞／綜合報導

約會看恐怖片是情侶增加肢體接觸的經典招數，不過也有人藉此增進情趣。有韓國網友上網抱怨，年初到電影院觀賞恐怖片《破墓》時，整個影廳縈繞詭異的呻吟聲，竟是一對男女絲毫不顧他人眼光，在包廂上演活春宮，且待電影結束後看見兩人身分，令他更是傻眼。

綜合《國民日報》等韓媒，一名男網友今年3月11日在論壇發文分享，當天下午1點他到首爾永登浦的CGV電影院觀賞賣座大片《破墓》，影廳屬於「融合劇場」，座位分成上方要價10萬韓元（約新台幣2263元）的獨立包廂與下方的一般席，而他選擇坐在一般席最後一排，電影播到一半卻聽見後方包廂傳出呻吟聲。

他起初以為是電影音效，「但愈聽愈不像恐怖片會有的聲音」，趁畫面夠亮時忍不住轉過頭查看，便目睹其中一個包廂裡有一名女子腿放在沙發上，還有另外一人在她身上「有節奏地」移動。

儘管他努力專心看電影，忽視後方有人正在進行性行為，「但他們體力真的很好，那位女子的嬌喘愈來愈大聲」，直到後來幾乎所有後排觀眾都發現他們正當眾性愛，頻頻回頭查看，還有人通報工作人員。

這名網友忍不住嘲諷，「現在的世道真是開放，又不是來看A片，居然能夠現場看到別人發生性關係」，且電影結束後影廳開燈，他轉頭一瞥發現這對男女年紀不小，「甚至也不是年輕人，怎麼不去賓館就好」。

這名男子補充，當天他原先打算和女友、女友母親一起看電影，最後因時間湊不上才會一個人觀賞，如今想來「如果是跟她們一起看就完了」。

這篇貼文在網路上引發熱議，網友紛紛留言表示，「是禽獸嗎」、「到底為什麼要做這種事」、「好噁」、「幾年前我去看電影的時候也看過有人做愛」、「真是什麼事都有」、「無法理解為什麼會忍不住慾望」、「檢舉他們公然猥褻」。