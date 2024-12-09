遭控撐腰租霸還請警介入　議員發聲明駁斥：多少警到場不是他可左右

▲議員謝家倫駁斥撐腰租霸指控。（圖／翻攝自Facebook／謝家倫）

記者郭運興／台北報導

一位林姓租管8日晚間於threads貼出影片，指控宜蘭羅東謝姓議員「撐腰租霸」，是親戚關係，甚至請警察介入，導致無法收回房子，該影片一出立即引起討論。對此，遭影射的民進黨宜蘭縣議員謝家倫發出聲明表示，他與民眾無任何親戚關係，任何民眾都可以使用fb iMessage 聯繫。他強調，本人也沒有與所長聯繫，多少警員到場，不是本人可以左右的，議員真的沒有這麼大的權利，無權介入，何來相挺之言，案件已經進入司法程序，請各位鄉親切勿捕風捉影。

林姓租管8日於threads貼出影片，分享租管案例，影片中他於羅東一家診所，意圖將房子收回、斷水斷電，而該名租客選擇播打電話，隨後，多名員警到場，林姓租管則指控該名租客播正是播打給宜蘭羅東謝姓議員，更指控「該名議員是這位租客的親戚，租客才打死不搬」。

對此，謝家倫發出聲明回應，稍早接獲熱心民眾告知有不實影片在IG散播，為防止不實訊息持續傳遞擴散，在此與大家說明影片中通話實際內容如下。

謝家倫表示，當晚接到承租民眾謝先生致電希望可以協助處理，但此事件並非職責內可協助協調，故請民眾依法報警交由警方進行處理。

謝家倫說，如影片所示「謝先生致電給我時警方已在現場」，故「本人未有致電所長請警方協派警員」的狀況，也並未承租方撐腰，亦與當事人無任何親戚關係。

謝家倫強調，影片上架方並未與他確認實際情況，以單方面說法呈述相關事件，而他從頭到尾都不在現場，卻成為眾矢之的，還協請大家勿相信與傳播未求證影片，協助端正視聽。謝謝！

接著，謝家倫回應網友的8點疑問，第一，他與謝姓民眾確實無任何親戚關係。第二，影片中謝姓民眾在現場以fb iMessage方式撥號給他，第一通：民眾請他打電話給所長，並請他到現場處理，因為是私人糾紛，所以在通話中請民眾自行報警處理。

謝家倫再指，第三，幾分鐘後該名民眾再次撥通第二通fb iMessage電話。如同影片所示，開口問他有聯絡所長了嗎？他則回覆如果現場已有警察，便讓警察處理即可。第四，任何民眾都可以使用fb iMessage 方法與他聯繫，謝姓民眾在別人直播當時與他聯繫不知其用意。因為本人沒有與所長聯繫，所以有多少警員到場，實在不是本人可以左右的，議員真的沒有這麼大的權利。

謝家倫說，第五，兩造有租霸等司法問題，都已進入司法處理，在議員職責上也無權介入與處理，何來相挺之言。第六，此影片的作者並未與本人聯繫詢問，相關內容並非事實，顯已有誤導與影射，嚴重影響個人名譽問題，FB與IG社群惡意中傷留言皆已截圖將保留追訴的權利。

謝家倫再說，第七，相關案件已經進入司法程序，也請各位鄉親明察秋毫，切勿捕風捉影。第八，如果今天這件事他有介入，他就絕對不會出來澄清，因爲事實證據會說話，以下便不再做任何回覆，事實會證明一切。

網友則留言表示，「一般小民眾報警可以有便衣+刑警+警察+所長的高規格優待嗎」、「我實在是不信ㄧ般民眾用FB電話打給議員，議員會接的。真的不是用電話或私人line嗎」、「請問一下普通百姓這種租約糾紛，為何可以請到這麼多警察，還是租霸背景夠硬」。

該名林姓租管也回應，影片沒有把完整通話剪進去，只是點到為止，並沒有要跟議員槓起來的意思，自己也希望議員了解實情後，能夠幫忙受害者們，但如果不分青紅皂白繼續瞎幫忙，自己該發的一定會發，他只想趕快讓房東房客和平結束糾紛。

★★未經判決確定，應視為無罪★★