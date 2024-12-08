喬治亞理工Georgia Tech推台美科技連結　高峰論壇聚焦產學合作與人才發展　

記者陳弘修／台北報導

全美四大理工大學之一的喬治亞理工學院(Georgia Tech)亞太區國際事務執行長詹斯敦、人文與科技研究中心主任Michael Best表示，未來 GeorgiaTech 將積極促進台美連結，打造科技人才合作的橋樑與平台，同時也會建立一連串台美產學合作計畫及完整生態系，積極找尋適合的產官學界來做進一步的合作。

Georgia Tech 與李國鼎科技發展基金會、東南亞影響力聯盟7日共同舉辦「全球科技戰略與人才發展」高峰論壇，詹斯敦與Michael Best是在這場論壇中做上述表示，會中所邀請的學者專家除了多位來自美國之外，台灣部分還包括了東海大學副校長劉正，前臺北商業大學校長張瑞雄、台灣大哥大資訊長蔡祈岩、台灣微軟首席技術長花凱龍、佳世達科技董事長暨執行長特助Albert Weng等人。

在這場論壇中，主辦單位特別針對創新創業、人才、AI 及永續經營等不同主題分別舉行座談。對於供應鏈移轉將是全球大課題，主辦單位表示，在中美加速脫鉤的預期下，台商如何在歐洲、東南亞、美國各地佈局？人才缺乏、創新能力的養以及創新生態系打造，也都是台灣政府與產業未來面臨的挑戰，因此，Georgia Tech此次才會特別就「全球科技戰略與人才發展」相關議題特別舉辦高峰論壇，建議台灣在面臨缺乏外交地位與強大挑戰的情況，必須結合當地策略夥伴。

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另外，主辦單位也表示，川普選上美國總統，不僅將徹底改變美國，並且將重寫全球地緣政治和經濟生態，對於台灣產業尤其有強大的衝擊與影響。 其中，科技產業首當其衝，未來半導體產業勢必加大對美投資，由台積電帶領生態系外移，其他AI上下游產業也將受到影響。另外，川普將大幅修改能源政策，雖然其對再生能源的重視不若拜登，但台灣即將面臨核電停止，別無選擇，必須加速再生能源的佈局。