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台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事「狂做224次」…傻傻幫養孩子

▲▼外遇 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲台積電工程師原以為與妻子感情融洽，殊不知嬌妻早跟阿公級同事愛得火熱。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名台積電工程師阿祥（化名）與妻子小婷（化名）結婚多年，婚後育有一名孩子，平時小婷的同事老林（化名）會幫忙接送夫妻倆的孩子。原先阿祥以為是同事情誼，沒想到事後才知，小婷竟與老林有婚外情，就連小孩都不是自己的種，氣得一狀告上法院，而小婷、老林也因此要賠償100萬元。

根據判決書內容，阿祥與小婷2019年5月20日結婚，2人婚後育有一名子女，感情相當融洽。因為工作的關係，阿祥在新竹工作，小婷則是與孩子一起住在台南，不過小婷也因為工作忙碌，平日無法接送小孩，只能委託同事老林幫忙。

阿祥眼見小林年紀頗大，已經可以當孩子的阿公，因此沒有過多想法，只覺得是對晚輩的關愛，因此欣然應允，偶爾也會邀請老林參加他們的家庭旅遊。

沒想到，後來小婷主動坦承，與老林有了感情，甚至沒有老林「我的世界就毀滅了」、「阿公（老林）就是比你們都還重要」等話語，讓阿祥的三官徹底崩塌。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲台積電工程師原以為與妻子感情融洽，殊不知嬌妻早跟阿公級同事愛得火熱。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

阿祥後來得知，小婷與老林的不倫戀已長達4年，於是帶子女到成大醫院做親子鑑定，結果竟然連孩子都不是自己親生的，氣得將小婷、老林一狀告上法院。

事後小婷則辯稱，自己是遭到老林性侵，並未侵害配偶權。不過在偵辦的過程中，小婷平時稱呼老林為「親愛的」，更是傳訊稱「就是看到阿公我會很開心，阿公消失我會很生氣很難過」、「講的（得）更白話一些，我覺得我可能真的愛上阿公」等話語，並且數度向老林傳送「愛你」等貼圖來表達感情，因此說法不被採信。

台南地院法官審酌，小婷與老林交往期間，一共發生224次性行為，時間橫跨婚前至婚後，愛的足跡遍布各間汽車旅館，甚至還生了一子，由被蒙在鼓裡的阿祥當冤大頭撫養，老林還假裝不知情、以長輩的姿態參加家庭旅遊、聚餐，2人共同操弄阿祥，破壞配偶權的情節嚴重，因此判2人須連帶賠償100萬元，全案仍可上訴。

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