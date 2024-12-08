信義區排隊「銅板美食」將熄燈！老闆曝心酸原因：感謝客人照顧

▲位於台北市信義區的「捲餅達人」公告將在12月14日結束營業。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

近年來物價有感上漲，不少國民小吃相繼漲破百元，讓民眾勒緊褲帶過活，如今又有銅板價美食宣告收攤，位於台北市信義區的「捲餅達人」驚傳結束營業，消息一出，讓許多老饕紛紛直呼捨不得。對此，老闆也透露，忍痛熄燈的背後原因。

位在台北市信義區永吉路上的「捲餅達人」，不僅口味多元獨特、鹹甜任挑，價錢更是經濟實惠，經常吸引滿滿的排隊人潮，在Google評論擁有4.5顆星的好評。

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從菜單上可見，最便宜的蔥油餅僅要價30元，而最貴的牛肉捲餅則是110元，其餘像是豬肉、烤鴨等捲餅售價約60至80元不等，在昂貴黃金地段的信義區，可說是CP值超高。

不過「捲餅達人」近日貼出公告，宣布即將在12月14日熄燈，當天為最後營業日。消息曝光後，網友紛紛哀號，「這家真的好好吃」、「真的好吃，可惜14日以後吃不到了」、「相見恨晚，才吃沒多久就得到要結束的消息」、「聽到捲餅達人要結束營業讓我覺得有點空虛、很感傷...但也祝福老闆往後有更好的發展」、「辛苦了，希望老闆和姊姊好好休息一陣子，把身體養好，然後許願能再復出。」

至於為何突然歇業？捲餅達人老闆接受《中時新聞網》訪問時透露，由於8年前老婆逝世，只好請二姊來店內幫忙，但最近二姊的身體也出現狀況，不得已才暫時收攤，相當感謝客人長期以來的支持與體諒。

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