飛機從雷達上消失！阿塞德逃亡行蹤成謎　敘反抗軍全力尋人

▲敘利亞反抗軍攻入首都大馬士革，宣布阿塞德政權結束。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

自從敘利亞反抗軍8日攻入首都大馬士革之後，總統阿塞德（Bashar al-Assad）行蹤成謎，也未出現在公開場合。反抗軍宣稱阿塞德已經逃出大馬士革，消息指，反抗軍正在全力尋找阿塞德。

CNN報導，敘利亞反抗軍正詢問可能知道阿塞德行蹤的敘利亞軍官與情報人員。此前，路透社引述2名高階軍官說法指出，阿薩德8日從大馬士革搭機離開，但不清楚飛行目的地。Flightradar網站顯示，有一架敘利亞航空（Syrian Air）飛機從大馬士革機場起飛，起初飛往敘利亞沿海地區，也就是阿塞德的阿拉維派（Alawite）據點，但隨後突然掉頭，朝反方向飛行數分鐘，接著消失。

路透社無法立即確認機上人員有誰。一名敘利亞消息人士認為，「（飛機）從雷達上消失了，很可能是應答器被關掉，但我覺得更大的可能是飛機被擊落」。

反抗軍發動閃電攻勢攻入大馬士革，並於8日透過國家電視台首度正式宣布，總統阿塞德政權已被推翻，所有監獄中的被拘留者均已獲釋。