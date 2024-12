飛機從雷達上消失！阿塞德逃亡行蹤成謎　敘反抗軍全力尋人

▲敘利亞反抗軍攻入首都大馬士革,宣布阿塞德政權結束。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

自從敘利亞反抗軍8日攻入首都大馬士革之後,總統阿塞德(Bashar al-Assad)行蹤成謎,也未出現在公開場合。反抗軍宣稱阿塞德已經逃出大馬士革,消息指,反抗軍正在全力尋找阿塞德。

CNN報導,敘利亞反抗軍正詢問可能知道阿塞德行蹤的敘利亞軍官與情報人員。此前,路透社引述2名高階軍官說法指出,阿薩德8日從大馬士革搭機離開,但不清楚飛行目的地。Flightradar網站顯示,有一架敘利亞航空(Syrian Air)飛機從大馬士革機場起飛,起初飛往敘利亞沿海地區,也就是阿塞德的阿拉維派(Alawite)據點,但隨後突然掉頭,朝反方向飛行數分鐘,接著消失。

路透社無法立即確認機上人員有誰。一名敘利亞消息人士認為,「(飛機)從雷達上消失了,很可能是應答器被關掉,但我覺得更大的可能是飛機被擊落」。

反抗軍發動閃電攻勢攻入大馬士革,並於8日透過國家電視台首度正式宣布,總統阿塞德政權已被推翻,所有監獄中的被拘留者均已獲釋。

Syrian State TV: Rebels read out first announcement and declare the Asad regime as ousted and Syria as free. #سوريا_تتحرر #التلفزيون_السوري pic.twitter.com/FtHyegS5Kx