想當台系帥哥！日網紅「剪完台男潮頭」傻爆眼：在騙我？

▲台灣年輕人流行這髮型？日本人剪完傻了。（圖／翻攝自日本人的歐吉桑臉書，下同）

文／CTWANT

日籍旅台網紅「日本人的歐吉桑」定居台中，常在臉書社群分享生活的點滴，獲得不少粉絲好評，近日他心血來潮想當台灣帥哥，決定到年輕人喜歡的理髮店剪一個新髮型，不料成果卻讓他當場傻眼，看起來就像經典籃球漫畫《灌籃高手》中的赤木剛憲，忍不住懷疑「真假的…有沒有騙我…？」引發討論。

「日本人的歐吉桑」在臉書粉專分享新髮型的照片，並在貼文中寫下「日本人也想當台灣帥哥。我的新的頭髮交給受台灣年輕人歡迎的頭髮店了。結果，這…真的是現在台灣年輕人流行的頭髮嗎？真假的…有沒有騙我…？？台灣年輕人那麼喜歡日本漫畫《灌籃高手》的赤木剛憲前輩？？」

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貼文引發討論，不少網友笑說「完全融入台灣社會了」、「真的有像赤木」、「要不是看文章，真的看不出來是歐吉桑本人吶」、「基本上這幾年我懷疑理髮店只會把兩邊推高了，說是莫西干式的髮型」、「想起之前的AI台灣男生圖，大概就是那樣」、「快剪店嗎？！不管怎麼說，剪出來都一個樣」、「等你頭髮長一點還可以變宮城」。

不過，也有人認為「因為這種髮型蠻適應台灣人的日常吧～方便穿戴安全帽（脫下免整理），好清洗又免吹易乾，看起來也整齊乾淨」、「人見人愛的髮型」、「至少年輕了20歲」、「很好看耶，看起來很清爽」、「恭喜歐吉桑越來越台化了」、「變年輕變帥了」、「你人帥什麼髮型都好看啦」。

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