遠傳積極開發「遠距醫療」　攜手新光、微軟加速產業轉型

記者蘇晟彥／綜合報導

「2024台灣醫療科技展」 5日開幕，新光醫院、遠傳電信、台灣微軟共同宣布啟動全台首座「醫療永續雲」，將借助遠傳深耕微軟永續雲的實作經驗，三方攜手加速新光醫院邁向淨零碳排，打造台灣醫療界的ESG標竿，對此，遠傳電信總經理井琪在會後受訪時表示，近期遠傳也積極著墨在醫療相關，推動的5G偏鄉診療平台，目前已經涵蓋22家大型醫院，77家地區醫院或診所。

▼井琪代表遠傳出席2024台灣醫療科技展。（資料照／記者蘇晟彥攝）



遠傳總經理井琪表示，新光醫院是遠傳長年的數位轉型夥伴，遠傳2017年協助新光醫院導入資訊系統轉置，將門診、急診、住院三大系統整合，並建立平台，介接將近100套的資訊系統、醫療設備與儀器；2022年雙方攜手於帛琉打造「遠距醫療中心」，將醫療資源輸出國際。ESG趨勢之下，2023年遠傳也協助新光醫院三階段打造綠色機房，推動雙軸轉型，這次遠傳再度運用綠色智慧資通訊應用的科技力，以及自身導入永續雲的實戰經驗，攜手微軟與新光醫院共同打造全台首座「醫療永續雲」，實現永續智慧醫院。

台灣微軟總經理卞志祥則說，微軟和新光醫院有深厚的合作，包含將HIS轉置到開放系統及平台，以及透過微軟雲端和AI技術，打造以病患為核心的智慧醫療服務。非常榮幸能夠與新光醫院及遠傳進一步合作，推動全台首座醫療永續雲，協助新光醫院進行更有效率的碳管理，減少重複工作並自動生成報告，讓醫療人員能夠專注於更具價值的工作。很高興在安全合規的基礎上，助力醫療產業加速推動永續轉型。

遠傳身為台灣電信業唯一微軟授權解決方案夥伴（LSP），與新光醫院於現場共同展示「全台首座醫療永續雲」實作，以微軟永續雲No-code/Low-code（無程式碼/低程式碼）平台為核心架構，將新光醫院最新年度碳盤查資料快速導入系統中，可輕鬆依據範疇1~3排放源、組織層級（如不同院區/大樓）、月份等架構呈現，一目瞭然掌握碳排趨勢以制定減碳的優先順序；同時，在兼顧資訊安全與開發便利性的情境下，攜手探索透過永續雲與Power Platform進行內部系統資料介接，為未來更即時的碳管理奠立基礎，實現以數據驅動加速淨零碳排的腳步。

遠傳總經理井琪會後接受採訪表示，日前遠距醫療相關著重在海外、偏鄉地區，像是多島嶼國家印尼，在一些小島上醫療不完善，透過遠距可以有效將都會區資源送往，此外，這幾年遠傳5G遠距診療，配合國家政策一步一步做出來，國內市場仍然大有可為；往外拓展現在可以說是水到渠成，當然不同國家的環境都會有一些差異，目前還不算有特別積極經營。

目前5G遠距診療平台目前有22家大型醫院，77家地區醫院或診所，也配合政府的在宅急症照護，同時也協助基層診所導入雲端HIS，雲地整合，讓更多慢性病患者可以受到更完善的治療與照護。

