YouTube2024年度榜單出爐　虐心情歌成點閱冠軍、秘月期POPOO爭議入榜

記者蘇晟彥／綜合報導

YouTube在 5日揭開2024年度榜單，公佈熱門影片、熱門音樂影片以及熱門創作者三大榜單，其中熱門影片以虐心情歌《在加纳共和國離婚》（張碧晨版本）以1524萬點閱奪冠，剩下台灣人最關心的選舉、地震直播都進入榜單，此外，飽受爭議「秘月期POPOO」也在年末擠進榜單，Google策略合作夥伴副總經理陳容歆分析，台灣使用者關心時事、形塑話題的重要管道。

今年「熱門影片」排行榜冠軍與季軍再度由歌唱節目精華表演片段奪得。此外，Google分析，發現許多台灣民眾喜歡透過 YouTube 同步關心社會時事、參與熱門話題，像是年初戰況激烈的總統副總統及立法委員選舉，相關的造勢活動與電視台開票直播佔據排行榜達四個席次；代表台灣遠征巴黎奧運的羽球男雙組合王齊麟、李洋再次摘金，熱血沸騰的金牌戰吸引大家在比賽分數直播聊天室中熱烈討論，見證「麟洋配」刷新奧運紀錄、為台灣爭光的振奮時刻。

從今年上榜的熱門影片中，包含 Ru儒哥透過鏡頭記錄凱米颱風第一手災情、蔡阿嘎對外說明前員工引發的爭議事件，都引發高度關注；原眾量級成員家寧成立新頻道「秘月期POPOP」的首支影片《有話要說！噓！》也因為受到爭議的影片，迅速在跨社群平台間引爆話題。

今年「熱門音樂影片」排行榜由時隔多年宣布回歸的台灣男子團體 Energy 以新專輯主打歌《星期五晚上》拔得頭籌，MV 中極具魅力的舞蹈也在 YouTube 上帶動「16 蹲」挑戰風潮，有來自多個國家或地區、1 萬 3,000 支短影音共同創作響應，見證這股娛樂潮流。台灣新生代歌手邱軍也以首張個人專輯中的兩首作品強襲榜單，其中為人氣台劇《華麗計程車行》獻唱的台語歌曲《運轉人生》不只攻下排行榜亞軍，更獲得第 59 屆金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」入圍肯定。

韓流魅力持續延燒全球，多組訪台韓星發行的新作品亦受到台灣粉絲喜愛而紛紛上榜。此外，今年來台舉辦大型演唱會、創下⾼雄世運史上單場⼈次最⾼朝聖紀錄的美國流行歌手 Bruno Mars，與韓國女子團體 BLACKPINK 成員 Rosé 跨國合作推出的單曲《APT.》也風靡大街小巷，作品推出不到一個月便強勢衝進第十名。

2024 年度「熱門創作者」榜單由今年突破百萬訂閱的生活探索頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」榮登榜首，而以異國文化碰撞視角分享日常的「Ku's dream酷的夢-」及遊戲實況主「有感筆電 Daptoper」則連續兩年榜上有名，展現穩定創作帶來的強大圈粉力。深入剖析社會事件的「異色檔案」、暢談代購產業秘辛的「蹦闆」也掌握各自領域的觀眾偏好，產出分眾化的主題內容；知識型頻道「游庭皓的財經皓角」擅長以清晰易懂的語言分析財經資訊與經濟時事，在近期投資熱潮的推波助瀾下成功吸引受眾目光。

此外，我們也看見一些創作者透過在 YouTube 開始上傳不同格式的影音，逐漸獲得粉絲青睞。以拍攝風趣 Shorts 短片為主的「有特色的帥哥」，還有圖文創作與生活記錄皆相當有趣的「霸軒與小美 Baxuan & Mei」分居榜單第五、六名。綜藝大哥胡瓜將傳統電視綜藝節目帶來的歡笑延續到數位平台中，成立不到一年的全新網路綜藝節目「下面一位」在瓜哥輕鬆、詼諧的主持下獲得正面迴響，快速躋身十大熱門創作者的行列。