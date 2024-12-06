　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

YouTube2024年度榜單出爐　虐心情歌成點閱冠軍、秘月期POPOO爭議入榜

記者蘇晟彥／綜合報導

YouTube在 5日揭開2024年度榜單，公佈熱門影片、熱門音樂影片以及熱門創作者三大榜單，其中熱門影片以虐心情歌《在加纳共和國離婚》（張碧晨版本）以1524萬點閱奪冠，剩下台灣人最關心的選舉、地震直播都進入榜單，此外，飽受爭議「秘月期POPOO」也在年末擠進榜單，Google策略合作夥伴副總經理陳容歆分析，台灣使用者關心時事、形塑話題的重要管道。

▲▼ youtube年度榜單

 今年「熱門影片」排行榜冠軍與季軍再度由歌唱節目精華表演片段奪得。此外，Google分析，發現許多台灣民眾喜歡透過 YouTube 同步關心社會時事、參與熱門話題，像是年初戰況激烈的總統副總統及立法委員選舉，相關的造勢活動與電視台開票直播佔據排行榜達四個席次；代表台灣遠征巴黎奧運的羽球男雙組合王齊麟、李洋再次摘金，熱血沸騰的金牌戰吸引大家在比賽分數直播聊天室中熱烈討論，見證「麟洋配」刷新奧運紀錄、為台灣爭光的振奮時刻。

從今年上榜的熱門影片中，包含 Ru儒哥透過鏡頭記錄凱米颱風第一手災情、蔡阿嘎對外說明前員工引發的爭議事件，都引發高度關注；原眾量級成員家寧成立新頻道「秘月期POPOP」的首支影片《有話要說！噓！》也因為受到爭議的影片，迅速在跨社群平台間引爆話題。

▲▼ youtube年度榜單

今年「熱門音樂影片」排行榜由時隔多年宣布回歸的台灣男子團體 Energy 以新專輯主打歌《星期五晚上》拔得頭籌，MV 中極具魅力的舞蹈也在 YouTube 上帶動「16 蹲」挑戰風潮，有來自多個國家或地區、1 萬 3,000 支短影音共同創作響應，見證這股娛樂潮流。台灣新生代歌手邱軍也以首張個人專輯中的兩首作品強襲榜單，其中為人氣台劇《華麗計程車行》獻唱的台語歌曲《運轉人生》不只攻下排行榜亞軍，更獲得第 59 屆金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」入圍肯定。

韓流魅力持續延燒全球，多組訪台韓星發行的新作品亦受到台灣粉絲喜愛而紛紛上榜。此外，今年來台舉辦大型演唱會、創下⾼雄世運史上單場⼈次最⾼朝聖紀錄的美國流行歌手 Bruno Mars，與韓國女子團體 BLACKPINK 成員 Rosé 跨國合作推出的單曲《APT.》也風靡大街小巷，作品推出不到一個月便強勢衝進第十名。

▲▼ youtube年度榜單

2024 年度「熱門創作者」榜單由今年突破百萬訂閱的生活探索頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」榮登榜首，而以異國文化碰撞視角分享日常的「Ku's dream酷的夢-」及遊戲實況主「有感筆電 Daptoper」則連續兩年榜上有名，展現穩定創作帶來的強大圈粉力。深入剖析社會事件的「異色檔案」、暢談代購產業秘辛的「蹦闆」也掌握各自領域的觀眾偏好，產出分眾化的主題內容；知識型頻道「游庭皓的財經皓角」擅長以清晰易懂的語言分析財經資訊與經濟時事，在近期投資熱潮的推波助瀾下成功吸引受眾目光。

此外，我們也看見一些創作者透過在 YouTube 開始上傳不同格式的影音，逐漸獲得粉絲青睞。以拍攝風趣 Shorts 短片為主的「有特色的帥哥」，還有圖文創作與生活記錄皆相當有趣的「霸軒與小美 Baxuan & Mei」分居榜單第五、六名。綜藝大哥胡瓜將傳統電視綜藝節目帶來的歡笑延續到數位平台中，成立不到一年的全新網路綜藝節目「下面一位」在瓜哥輕鬆、詼諧的主持下獲得正面迴響，快速躋身十大熱門創作者的行列。

▲▼ youtube年度榜單

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

YouTube2024年度榜單出爐　虐心情歌成點閱冠軍、秘月期POPOO爭議入榜

遠傳積極開發「遠距醫療」　攜手新光、微軟加速產業轉型

微軟將停止支援「Windows 10」　用戶恐被迫升級

Google推影片與圖像生成模型　導入企業AI平台

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

加州7.0強震來襲！州長宣布緊急狀態　海嘯警報1小時取消專家揭主因

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

YouTube2024年度榜單出爐　虐心情歌成點閱冠軍、秘月期POPOO爭議入榜

遠傳積極開發「遠距醫療」　攜手新光、微軟加速產業轉型

微軟將停止支援「Windows 10」　用戶恐被迫升級

Google推影片與圖像生成模型　導入企業AI平台

陸國台辦反擊「中國台北」沒問題　陸委會：司馬昭之心人盡皆知

台灣高中生赴日打棒球忍痛不說　楊貴媚心疼眼眶紅

懶得社交、沒來由的焦慮！「5個徵兆」代表你已經過勞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事「狂做224次」…傻傻幫養孩子

4米長「巨型鯨魚」游進中山站！表情燈球、星光拱橋超童趣

改裝機車注意！換非原廠排氣管「未認證明年開罰」免費檢測即將結束

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

3C家電熱門新聞

LINE貼圖2024數據大公開！

YouTube2024年度榜單出爐

Win10將停支援　用戶恐被迫升級

motorola新機edge 50系列亮相

免費仔小心了！　Max下周開始打擊寄生帳號

名導謝乾乾找Sony BRAVIA 9陪自己放個假！

Google推影片與圖像生成模型　導入企業AI平台

蘋果M4系列MacBook開放預購

遠傳積極開發「遠距醫療」

摺疊機年底降價有感！

LINE必備「9種功能」一次看

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

寧夏夜市驚現緊急任務！

更多熱門

相關新聞

記錄太魯閣珍貴物種 　「方舟太魯閣」影片首映

記錄太魯閣珍貴物種 　「方舟太魯閣」影片首映

由太魯閣國家公園管理處及李振棠導演團隊歷時2年時間製作的「方舟太魯閣」影片20日於集思台大會議中心舉辦首映發表會，內政部國家公園署代理署長陳貞蓉親自出席參加。

女友比媽大11歲！母單男大談「差33歲姊弟戀」

女友比媽大11歲！母單男大談「差33歲姊弟戀」

YouTube又開抓跨區Premium！一票「土耳其人」崩潰

YouTube又開抓跨區Premium！一票「土耳其人」崩潰

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

Google被俄罰款「37位數」天文數字

Google被俄罰款「37位數」天文數字

關鍵字：

youtube

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面