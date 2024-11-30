沒帶夠錢怒掐護理師脖子　莽男反嗆她碰瓷：掐脖是警告

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）今年2月間前往某醫院急診室就醫，因為沒帶夠錢與護理師A女發生口角，竟徒手推擠、掐脖，事後還反控A女碰瓷，「掐她脖子是我要給她警告」、「對於她的傷勢，我認為這叫傷害嗎」。桃園地院法官日前審理此案，並依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處阿榮有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿榮與護理師發生口角，竟徒手掐住對方脖子。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮今年2月間前往某醫院急診室就醫，因為沒有帶足夠的現金，與現場的護理師A女發生口角，他一氣之下先是推開A女使用的工作台，導致放在上面的水壺掉落地面損壞，接著他又徒手推擠、掐住A女的脖子，導致A女頸部、胸部挫傷。

阿榮到案之後反控A女碰瓷，認為摔壞的水壺根本不值多少錢，他同意賠償一個新的，至於掐脖子，「是我要給她警告，要她以後不要再碰瓷他人」，他甚至覺得自己的行為不構成傷害，「對於她的傷勢，我認為這叫傷害嗎？妳認為這是傷害嗎？妳把醫療院所調出來的檢驗單再看一次，這叫傷害嗎？」

不過，檢方認為，A女指證歷歷，還有醫院診斷證明書、傷勢照片、現場監視錄影畫面影像檔案等證據，都足以證明阿榮的說詞均屬於卸責之詞，不足採信，訊後仍依法將他起訴。

桃園地院法官表示，阿榮未能尊重執行醫療業務的醫事人員，竟徒手施暴，減損醫事人員的士氣，進而影響醫療環境，實屬不該，考量到他已改口坦承犯行，並與A女達成調解、給付款項完畢，最終依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。