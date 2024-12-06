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負責南方澳斷橋檢測　「隔空檢查」造假541份報告...教授判刑2年

▲▼21年歷史的南方澳跨港大橋，20191001竟斷橋，不幸有6名漁工罹難與張姓油罐車司機等多人受傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲檢測南方澳跨港大橋的健行科大前教授陳明正，負責宜蘭縣的橋梁檢測，造假被判2年。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

曾負責檢測南方澳跨港斷橋的健行科技大學前教授陳明正，創立萬喬豐工程技術顧問公司，負責承攬橋梁檢測標案。然而，在2018年負責宜蘭縣的橋梁檢測時，陳明正的公司並未派遣合格檢測人員至現場，而是將工作外包給不具資格的人員。結果，宜蘭8個鄉鎮的橋梁檢測報告中，有高達541座橋梁的數據造假，7成報告不實。宜蘭地院依行使業務登載不實文書罪，判處陳明正2年有期徒刑。另陳、張檢測南方澳跨港大橋造假部分，罪證不足判無罪。

陳明正的萬喬豐公司近年來也承攬了新竹、宜蘭等地的橋梁安全檢測標案。在新竹的檢測工作中，發現有三座橋梁的檢測報告造假。陳明正因此在今年一月被依行使業務登載不實文書罪判刑六個月確定。

宜蘭地檢署也查出，萬喬豐公司承包了宜蘭縣多數橋梁檢測工程，並用假照片通過檢測，非法獲利超過8百萬元。陳明正因偽造文書等罪名被起訴。

法院審結，法官認定，萬喬豐公司由陳明正及其學生張綵宸共同創立，2018年承攬「宜蘭縣橋梁檢測及縣、鄉道橋梁巡查作業委託服務」工程，總經費達1124萬5千元。根據縣府契約內容，應派遣具檢測資格的人員至現場拍照，但實際上卻上傳不實照片進行驗收。判決書中提到，陳明正原本提報的檢測人員有十一人，但因人力不足，指示九名不具資格的人員進行檢測，並在「第二代台灣地區橋梁管理資訊系統」中虛偽登錄具資格的檢測人員到場的照片。最終，法官依行使業務登載不實文書罪，判處陳明正兩年徒刑，張綵宸一年十個月，兩人均可上訴。

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