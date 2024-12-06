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史書華突發道歉聲明　後悔邀請朱學恒、館長一起做1事

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

▲盾牌牙醫史書華4日突發布道歉聲明，後悔邀請朱學恒、館長做1件事。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

記者趙蔡州／綜合報導

經常在社群平台談論時事的網紅牙醫史書華近日突然發出道歉聲明，表示土耳其2023年發生大地震時，他曾邀請名嘴朱學恒、館長陳之漢一起做善事，直呼「邀請這種人做善事是我不對，我在這裡鄭重道歉」。

史書華醫師4日在臉書「盾牌牙醫史書華」表示，當年他捐款土耳其地震救災100萬元，「邀請了不給tag的朱學恒，以及不給tag的陳之漢一起捐款做公益，『是我的錯』，一個性猥褻性騷犯，根本不理也不捐錢，一個職棒簽賭收錢組頭，捐錢捐得不甘不脆還要開直播罵我」。

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史書華說，「以為這種人還可以對社會有點貢獻，是我不對，真的感到抱歉，邀請這種人做善事，是我不對，我在這裡鄭重道歉，把他們當人看，是我不對，我再次鄭重道歉」。

朱學恒2023年6月遭台北市議員鍾沛君指控2度強吻，法院一審被依強制猥褻罪判處他刑1年2月，他上訴後改口認罪，同時表達和解之意及願意賠償的金額，高院二審酌減改判為11月徒刑。

中華隊在世界棒球12強賽奪冠後，館長陳之漢11月26日在直播中突然自爆曾做出「球版」及參與地下簽賭，消息立刻引發社會輿論譁然，但他11月27日立刻改口是簽賭美國大聯盟，並非中職，相關爭議仍在延燒。

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