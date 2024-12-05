王美惠爭取2億4千萬元　改善嘉義市行人道路安全改善

▲▼ 加強道路行人安全 王美惠成功爭取2.4億元經費 。（圖／王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市重視市民行人交通安全，針對國土署「永續提升人行安全計畫」第2階段申請，市政府在各縣市競爭下提案申請補助。立法委員王美惠多次在立院提出質詢並提案，要求中央提升嘉義市市民及行車安全，並給予經費上的協助。國土署現核定補助嘉義市13件，中央補助總經費2億4千萬元。

王美惠表示，成謝內政部國土署對於嘉義市的經費挹注，「永續提升人行安全計畫」為國家重大政策，中央積極回應嘉義市對於人行品質提升的期待。

王美惠說，行人道的鋪設或道路安全的改善，都還有進步空間，也多次安排會勘，讓中央實地了解地方的需求。這次競爭型計畫補助，共核定了13件，工程總金費約為2億8千萬元，中央補助約2億4千萬元，成功向內政部爭取到，縣市政府財政最高補助比率84%。王美惠強調，改善人行及交通安全，中央與地方合作是關鍵，在大家通力合作下，才能提升人行道路安全及舒適度。

本次核定案件如下：

民族路(吳鳳北至啟明)人行道總經費3,716萬中央補助3,121萬。

民族路（新民至民生北）總經費3,225萬中央補助2,709萬。

民生國中興嘉國小校園人行安全總經費2,200萬中央補助1,848萬。

文雅國小周邊人行環境總金額1,000萬中央補助840萬。

友愛路（文化至興達）總經費830萬中央補助697萬元。

文化路(文華至華興橋)總經費608萬中央補助511萬。

世賢路(保安二至八德)總經費4,323萬元中央補助3,632萬元。

新民路(上海至重慶)總經費2000萬中央補助1680萬。

林森西路(北榮至文化)總經費4,600萬中央補助3,864萬元。

育人國小周邊總金額1,000萬中央補助840萬元。

舊嘉義菸廠街廓總經費1,400萬中央補助1,176萬元。

易肇事路口改善6處3,703萬元中央補助3,109萬。