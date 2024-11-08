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落實居住正義　王美惠再為嘉義市爭取三處社會住宅

▲▼ 重視居住正義　王美惠再爭取三處社宅規劃 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

▲▼ 立委王美惠重視居住正義，再幫嘉義市爭取三處社宅規劃 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為實現居住正義，王美惠上一屆立委任內已為嘉義市爭取「博愛安居」、「友忠好室」及「安寮好室」三處社會住宅，王美惠表示，嘉義市蓬勃發展人才匯集，這也代表著有大量住宅需求，王美惠不斷向內政部、國土管理署與市府協調，積極推行住宅政策，目前中央再規劃西區兩處社宅，及東區一處社宅，嘉義市社宅的規劃將達到六處。

▲▼ 重視居住正義　王美惠再爭取三處社宅規劃 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

王美惠說，社會住宅優質宏觀，希望透過社宅的規劃，可以協助嘉義市民居住的需求。後續社宅西區的選址有兩處：一處位於港子坪段，中興路、玉康路之間，交通便利，面積約為0.55公頃，預估戶數有297戶；西區另一處為，永利一街和永福一街交叉口，生活機能方便，面積約為0.36公頃，預估戶數192戶。東區社宅的選址在彌陀段嘉工街，嘉義高工對面，遴近校園，面積約為0.98公頃，預估戶數459戶。

▲▼ 重視居住正義　王美惠再爭取三處社宅規劃 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

王美惠指出，感謝台水公司及國產署提供土地，做為嘉義市社宅規劃，上述三處用地皆為住宅區用地，國土管理署也將於11月21日召集中央與地方社宅主管機關及社福單位，辦理上述3處規劃之嘉義市社宅基地先期會議，王美惠強調，嘉義市的社宅有需求的急迫性，目前嘉義市6處社宅之規劃，估計可達到近1500戶住宅用戶之需求，未來政府會持續推動社會住宅，促進社會安定與民生福祉。

▲▼ 重視居住正義　王美惠再爭取三處社宅規劃 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

 
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