486公司爆「老鳥霸凌新同事」！陳延昶：錢算一算當場叫他滾蛋

▲486公司曾發生老鳥霸凌新同事，陳延昶了解情況後火速將對方資遣。（翻攝自陳延昶臉書）

圖文／鏡週刊

近期公部門屢傳職場霸凌消息，引發眾人關注！知名電商企業家486先生陳延昶今（5日）突然發文自爆，他的公司之前也發生過職場霸凌，是一名老鳥霸凌新來的同事，霸凌者除了用言語辱罵，去員工旅遊時還把對方的行李東西丟到房門外，他了解狀況後火速將老鳥資遣，「錢算一算當場叫他滾蛋，滾你媽的蛋」。

陳延昶表示，最近這段時間職場霸凌的事件讓大家感覺非常不可思議，甚至有些人覺得心有戚戚焉，其實好幾年前他的公司也曾經有一個老鳥對新來的同事職場霸凌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳延昶透露，他們有一個同事性情非常溫和溫馴，也是一個忠誠的教友，在公司有服務了幾年，有一天有同事告訴他說，那位同事都被一個老鳥給霸凌，例如老鳥會經常用言語辱罵羞辱，去員旅的時候甚至還把對方的行李東西丟到房門外。

陳延昶聽了非常震驚，他搞不懂被霸凌的這個同仁怎麼都沒跟主管或跟他反應？而且他還幾乎天天都在公司，每天大家都能碰得到，為何一直隱忍？

陳延昶說，他真的搞不太懂為什麼能夠忍氣吞聲？因為這輩子從來就沒有人敢欺負他，以前在工作職場上，除了業績不好被主管罵，還真的沒聽到有職場霸凌這種事情。

陳延昶後來把當事人叫過來了解情況，接著又召集公司所有主管講了情形，他向主管表明要這個老鳥滾蛋，同時也詢問大家意見，最後在所有主管同意下，他把那個老鳥叫過來，叫對方東西收一收，現在就可以下班，今天還是有算給對方一整天的錢。

陳延昶說，依他的個性沒時間去處理太細瑣的事，所以直接用資遣的方式而不是用開除的方式，「錢算一算當場叫他滾蛋，滾你媽的蛋」。陳延昶也呼籲所有的朋友，如果你真的有職場霸凌這種情況，要錄音錄影保存證據，絕對不需要忍氣吞聲，把事情跟主管跟老闆報告。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【瓊瑤離世】瓊瑤輕生稱「翩然去了」 美女醫提醒：不要過度渲染、美化

王陽明與林昱珉同框了！ 霸氣喊：我們就是頂級89

周杰倫大巨蛋彩排照曝光 甜曬老婆視角