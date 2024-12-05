　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

486公司爆「老鳥霸凌新同事」！陳延昶：錢算一算當場叫他滾蛋

486公司曾發生老鳥霸凌新同事，陳延昶了解情況後火速將對方資遣。（翻攝自陳延昶臉書）

▲486公司曾發生老鳥霸凌新同事，陳延昶了解情況後火速將對方資遣。（翻攝自陳延昶臉書）

圖文／鏡週刊

近期公部門屢傳職場霸凌消息，引發眾人關注！知名電商企業家486先生陳延昶今（5日）突然發文自爆，他的公司之前也發生過職場霸凌，是一名老鳥霸凌新來的同事，霸凌者除了用言語辱罵，去員工旅遊時還把對方的行李東西丟到房門外，他了解狀況後火速將老鳥資遣，「錢算一算當場叫他滾蛋，滾你媽的蛋」。

陳延昶表示，最近這段時間職場霸凌的事件讓大家感覺非常不可思議，甚至有些人覺得心有戚戚焉，其實好幾年前他的公司也曾經有一個老鳥對新來的同事職場霸凌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳延昶透露，他們有一個同事性情非常溫和溫馴，也是一個忠誠的教友，在公司有服務了幾年，有一天有同事告訴他說，那位同事都被一個老鳥給霸凌，例如老鳥會經常用言語辱罵羞辱，去員旅的時候甚至還把對方的行李東西丟到房門外。

陳延昶聽了非常震驚，他搞不懂被霸凌的這個同仁怎麼都沒跟主管或跟他反應？而且他還幾乎天天都在公司，每天大家都能碰得到，為何一直隱忍？

陳延昶說，他真的搞不太懂為什麼能夠忍氣吞聲？因為這輩子從來就沒有人敢欺負他，以前在工作職場上，除了業績不好被主管罵，還真的沒聽到有職場霸凌這種事情。

陳延昶後來把當事人叫過來了解情況，接著又召集公司所有主管講了情形，他向主管表明要這個老鳥滾蛋，同時也詢問大家意見，最後在所有主管同意下，他把那個老鳥叫過來，叫對方東西收一收，現在就可以下班，今天還是有算給對方一整天的錢。

陳延昶說，依他的個性沒時間去處理太細瑣的事，所以直接用資遣的方式而不是用開除的方式，「錢算一算當場叫他滾蛋，滾你媽的蛋」。陳延昶也呼籲所有的朋友，如果你真的有職場霸凌這種情況，要錄音錄影保存證據，絕對不需要忍氣吞聲，把事情跟主管跟老闆報告。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【瓊瑤離世】瓊瑤輕生稱「翩然去了」　美女醫提醒：不要過度渲染、美化
王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是頂級89
周杰倫大巨蛋彩排照曝光　甜曬老婆視角

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳梅慧、郝廣民1死1傷　時間地點詭異巧合
快訊／NewJeans剉咧等！　ADOR正式提告
尹錫悅神隱！　今不發布任何聲明
5億高中生案夏男遭「猛灌1拳」！　瞬間畫面曝
正妹調查專家亡！　中檢證實：洩密被告
張學友傳「明年來台連唱12場」　主辦單位回應了
以前覺得貴！他點名「3餐飲店」現在便宜　萬人共鳴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東京流鶯一條街「賣淫妹1原因下海」台男加碼2小時　網傻：你真勇

486公司爆「老鳥霸凌新同事」！陳延昶：錢算一算當場叫他滾蛋

坐月子「婆家vs.娘家」有何差別？網傻眼：在婆家要伺候公婆

台鐵推「鐵道模型夢想樂園」　12／7起限定2天登場

台鐵EMU3000新座椅票選台北站登場　逾2千人投票「1款得票破5成」

分享1次就捐5元！九把刀要找「13年前的網友」道謝　曝關鍵歌詞

民團抗議立院強審代孕法案！批「子宮商品化」經濟弱勢女恐遭剝削

中科二期土地徵收爆爭議！　地主怒控：吳郭魚價格買石斑

中山女高遭譏「盤絲洞」　校方再發2點聲明：堅決抗議不當標籤

夫妻分房睡傷感情？先想好「4考量」反而有機會讓互動更甜蜜

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

東京流鶯一條街「賣淫妹1原因下海」台男加碼2小時　網傻：你真勇

486公司爆「老鳥霸凌新同事」！陳延昶：錢算一算當場叫他滾蛋

坐月子「婆家vs.娘家」有何差別？網傻眼：在婆家要伺候公婆

台鐵推「鐵道模型夢想樂園」　12／7起限定2天登場

台鐵EMU3000新座椅票選台北站登場　逾2千人投票「1款得票破5成」

分享1次就捐5元！九把刀要找「13年前的網友」道謝　曝關鍵歌詞

民團抗議立院強審代孕法案！批「子宮商品化」經濟弱勢女恐遭剝削

中科二期土地徵收爆爭議！　地主怒控：吳郭魚價格買石斑

中山女高遭譏「盤絲洞」　校方再發2點聲明：堅決抗議不當標籤

夫妻分房睡傷感情？先想好「4考量」反而有機會讓互動更甜蜜

店面房東最愛「1類行業」！資深內行人曝：維護簡單又單純

小禎40歲生日趴「驚見2歌后」！不只胡瓜…主持天王也來了 現場照超嗨

香港直擊／吳君如「小男友」被硬加打戲！　甄子丹讚：有我年輕樣子

函館車站就在隔壁！北海道最方便飯店開箱　高空景觀湯池視野超好

海陸士官開公司！上校長官掩護「幫拿部隊標案」　3人遭聲押

只差800公尺...陳梅慧、郝廣民國道車禍　時間地點詭異巧合

中醫也能精準醫療！花蓮慈濟「致病基因+對應中草藥」ALD患者好轉

高雄男大生「停等線」衝刺！惡搞測速照相「連閃」...警方出手了

不看薪水就租了！房東揭「天使租客2關鍵」：租客越多人風險越高

東京流鶯一條街「賣淫妹1原因下海」台男加碼2小時　網傻：你真勇

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

好市多買新鞋　開盒竟噴出惡臭

小六生棒打老師　自稱同校師「還原家長5波攻勢」

交通部澄清「斑馬線有無行人都要停等」非汽機車　僅大客車適用

他點名「3餐飲店」現在便宜　萬人爆共鳴：50嵐也是

結婚2年「老公1原因」想過無性生活！30歲人妻崩潰

西門萬年一番賞詐騙「店家道歉了」！

今晚雨區擴大　下最多地區曝

不解搭捷運「一群擠門口」掀共鳴：撞下去

奪冠幕後「恰恰、高國輝1畫面流出」太強大！萬人朝聖

民進黨「戒嚴文」誰發的？他大膽推測：這女綠委寫的

激戰完「看到婆婆在外面」　網1原因不挺她

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」

好市多買新鞋　開盒竟噴出惡臭

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面