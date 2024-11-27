續追森霸欠地方回饋金21.6億　陳亭妃痛批經濟部能源署無作為

▲立委陳亭妃特別針對森霸電廠一期工程未依照環評規定給付21.6億回饋金、二期工程管路安全性、及二期回饋金的不公平性，痛批能源署無作為。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

森霸電廠的議題在地方鬧得沸沸揚揚，立委陳亭妃特別針對森霸電廠一期工程未依照環評規定給付21.6億回饋金、二期工程管路安全性、及二期回饋金的不公平性，質詢經濟部郭智輝部長和能源署游振偉署長，因爲從2023年審預算，陳亭妃就已經質詢過，沒想到1年後仍在質詢同樣問題，痛批能源署無作為。

陳亭妃指出，自己過去數次透過質詢和召開記者會，反映地方民眾陳情森霸電廠不當侵吞回饋金的問題。原本應以售電收入計算回饋地方的金額，卻讓森霸內部自己決議修改為以盈餘計算，導致地方回饋金一來一往的差額高達21.6億元。現在甚至傳出這些回饋金還成為特定人士的小金庫。

陳亭妃也提到，森霸電廠二期未能提供安全評估資料，卻沿用一期老舊管線試營運，當地居民對於安全性問題感到憂心忡忡。環評允許二期沿用舊有管線，卻無法提供任何監測標準或評估數據。監測的動作甚至是自己多次在經濟委員會提出質詢後才開始進行。陳亭妃批評此舉根本是拿地方民眾的生命財產安全冒險。

陳亭妃也質疑，依據《電業法》裡規定的回饋金，30%由業者全權處理，每年可能有1、2千萬的收入，而這剛好是業者斬除異己的小金庫。她要求經濟部能源署絕對不能夠視而不見，森霸電廠所欠的21.6億元應盡速歸還地方，另外安全第一、人民權益更是原則。陳亭妃強調，若電廠持續漠視地方聲音，以為自己有靠山，必要時將採取必要行為和民眾站在同一陣線、捍衛民眾的權益。