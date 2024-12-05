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紐約時報：南韓動盪成為「美日韓3邊聯盟」最新威脅

▲▼美國總統拜登、南韓總統尹錫悅、日本前首相岸田文雄，2023年8月在美國大衛營。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年8月，美國總統拜登、南韓總統尹錫悅、日本前首相岸田文雄，在馬里蘭州大衛營會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》撰文指出，「南韓的動盪是對於太平洋三方聯盟的最新威脅」。此前，美國、日本與南韓持續鞏固關係，以對抗日益強硬的中國與北韓，如今卻接連發生政治變動，而尹錫悅最新引發的國內政治混亂，更可能進一步危及3邊關係。

今年10月，日本首相石破茂與長期執政黨遭遇沉重打擊，未能在國會獲得多數席次。今年11月，川普贏得第二任期，但他以反覆無常聞名，第一屆任內試圖破壞美國盟友關係，經常指控日韓瓜分美國軍事資源，甚至威脅要從南韓撤軍。未料，南韓總統尹錫悅如今又發動「6小時戒嚴」，進一步加深了這個太平洋聯盟的政治不確定性。

短短幾個月前，美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）東北亞資深研究員克林諾（Bruce Klingner）還認為，對於美日韓3方聯盟而言，潛在弱點是「美國的政策改變」。他現在則表示，「尹錫悅自己造成的傷害，加上如今被削弱的日本領導層，讓美國在對抗中國時，只剩下2個弱勢的夥伴。」

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普重返白宮，也被視為美日韓夥伴關係改變的關鍵因素。（圖／達志影像／美聯社）

如今，距離川普重返白宮只剩下幾周，如果尹錫悅彈劾決議通過，其主要政治對手、最大在野黨代表李在明可能入主青瓦台，改變南韓外交政策立場，而李在明領導的共同民主黨，經常迴避與美日建立密切關係。

澳洲國立大學國際關係講師理查森（Lauren Richardson）也指出，共同民主黨領導的南韓政府，「更可能希望在美中之間保持中立，並且淡化與東京及華府3方安全合作的重要性。」

一些專家認為，在3方聯盟之中，日韓關係是最重要的一環，但由於日本對於朝鮮半島的殖民歷史，兩國長期處於緊張關係。另一些專家認為，華府的不確定性才是更大的風險，安倍政府時期高官、「同志社大學」政治學教授兼原信克（Nobukatsu Kanehara）擔心，喜歡「強人」的川普可能認為，尹錫悅及石破茂都是軟弱的領導人。

《紐約時報》還指出，3方聯盟現在看起來如此脆弱，其中一個原因是，在某種程度上，這一切取決於各國領導人的個性及優先要務。

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