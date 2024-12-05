赴韓注意！韓鐵道公社今起無限期罷工　KTX減班至58％

▲KTX運行班次將削減至約58%至67%。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

計畫搭乘韓國高鐵（KTX）或其他鐵路交通的旅客需注意，韓國鐵道公社（KORAIL）與工會的勞資談判未能達成共識，工會宣布將於5日開始無限期罷工，旅客應提前確認班次是否正常運行。

綜合外媒報導，在4日下午進行的最後一輪協商中，鐵路工會與KORAIL未能找到雙方接受的妥協方案。工會因此決定，自5日凌晨首班列車起正式罷工，這也是自去年9月罷工以來，相隔一年零三個月再次展開的罷工行動。

受影響的路線範圍廣泛，包括首都圈1號、3號、4號電車線，京義中央線、水仁盆唐線，以及KTX的所有路線和一般列車班次。

根據KORAIL的說明，首都圈電車通勤時段的班次預計維持平時的90%，其餘時間則將降至75%。至於KTX與一般列車，運行班次將削減至約58%至67%。

為了減少旅客的不便，KORAIL將透過官方手機應用程式、官網和車站廣播進行通知，並安排187名人員在通勤高峰期維護站內秩序，協助旅客順利通行。

鐵道工會表示，若韓國鐵道公社改變立場，隨時願意重啟談判。同時，工會提及近日發生的戒嚴與解嚴爭議，強調「韓國的民主正面臨威脅」，並呼籲國民支持工會的行動，為守護國家民主與民眾安全發聲。