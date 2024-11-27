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交往2天就要「老公婚後攤牌不愛愛」　30歲人妻崩潰：也沒偷吃

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲老公希望無性生活，讓原PO超崩潰。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「超級崩潰...」一名女網友難過透露，與老公愛情長跑5年，感情一直很好，但性生活頻率從穩定甜蜜到現在的幾乎停滯，怎料最近老公甚至提出「無性生活」的想法，讓她難以接受 ，「真的是因為工作太累、體力沒辦法負荷，覺得自己來更輕鬆嗎？」

一名30歲人妻在Dcard吐露心聲，老公大她5歲，記得交往3年期間性生活很正常，結婚第一年也維持兩、三天一次，但一年多前，老公升職後進入壓力較大的部門，頻率逐漸降低，從一周一次、兩週一次，到現在兩、三個月才一次。「我覺得很奇怪的是，老公雖然越來越少碰我」

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原PO接著說道，很奇怪的是，老公雖然性慾大減，但對她的日常體貼絲毫未減，像是偷偷準備驚喜、安排出遊，甚至幫她擠牙膏，「就真的唯獨性生活頻率跟以前差超多」，讓原PO百思不得其解。

為了挽回過去的激情，原PO嘗試過主動求歡、穿情趣內衣挑逗，但完全不起作用，一度懷疑老公是否在外有女人，但檢查他的手機和平板後發現，內容全是工作或球友的日常聊天，老公也很主動拿手機找原PO一起看影片，完全沒有任何出軌跡象。

直到前陣子，原PO忍不住和老公談了性生活的話題，老公很坦誠地說，因為工作壓力大，現在覺得和她的相處非常舒適自在，平淡的日常已經足夠讓他放鬆，甚至希望能試著「無性生活」。這番話讓她表面假裝冷靜，但內心難掩崩潰，既不解也感到委屈。

對此，原PO無助直呼，「到底男生心裡是怎麼想的，才會提出想要無性生活這種想法？」同時也認真求助，是否有人也經歷過類似的情況，夫妻之間能否找到方法打破這樣的僵局？希望找到有效溝通的方法，既不想破壞目前的感情，又期待能重拾兩人的親密關係。

底下網友熱議，「我覺得男生真的會因為工作壓力太大太累，而不想愛愛耶，我有一任男友也是這樣」、「才30歲就要過無性生活，不能接受就再找老公好好談，或是一起去心理諮商找出問題比較重要，千萬不要妥協遷就，不然只會消磨感情」、「幫原PO老公補血，我也是婚後工作累+育兒累，基本上完全無性慾，但是老公每天都想要，所以我會配合一周一次」、「男友28歲，上次做是9個月前，我要餓死了，好難過我才25歲就要過無性生活了嗎」、「我是沒辦法接受無性生活啦，如果伴侶跟我提『無性生活』，我就會果斷離開」、「我有朋友老公就是如此，婚後完全不碰她，後來發生了一些事後，才發現他是甲。問他為何如此，他說家裡傳統，需傳宗接代」。

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