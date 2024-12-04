瓊瑤逝世享壽86歲　蔡詩萍曝過往互動：自己的心無法翩然一直下沉

▲瓊瑤 。（圖／記者李欣容攝）

記者郭運興／台北報導

知名作家瓊瑤驚傳離世，今(4日)被發現陳屍淡水住家，享壽86歲。而她臉書稍早也留下最後發言，「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了」。對此，台北市文化局長蔡詩萍分享過往與瓊瑤往事，他遺憾自己疏忽了，每次碰面瓊瑤淡淡卻深沉的憂傷，更無法原諒自己為何把想去探望的念頭一再延擱著，這個下午，自己的心，無法翩然，心一直下沉。

蔡詩萍表示，雖然瓊瑤姐在臉書上說「不要為她流淚，她是『翩然』而去」。但自己，還是很難過。

蔡詩萍表示，他的辦公室裡放了幾本瓊瑤姐送的書，自己曾經拍照給瓊瑤姐看，瓊瑤姐謙虛地回應「隨便看看吧」，自己則說「這麼多人讀過您的小說，這麼多人研究您的影響，不能隨便說、隨便看看的」。

蔡詩萍透露，下午驟聞消息，他先是愣了一會，接著，感覺難過、感覺遺憾，他原本才想要跟瓊瑤姊聯絡，說年底了，想去看看，但這噩耗，讓一切「我想」成為遺憾。

蔡詩萍說，在難過、遺憾之後，臉書跳出瓊瑤姐的頁面，文字迤邐動人，述說著決定。自己不會太意外，因為去探望時，瓊瑤姐笑語迎人的臉龐上，有一股淡淡卻深沉的憂傷，那不僅僅是失去摯愛的先生後，一人獨居的落寞，而是一種文人氣質與生俱來，對生命本質的曠達與理解後，才獨有的深刻認識。

蔡詩萍再說，人總是寂寞的，人總是要在老去的同時失去一切，包括自己。每每在與瓊瑤姐訊息往來時，鼓勵著瓊瑤姐多謝一些文字，多貼一些臉書，好寬慰喜歡她小說、喜歡她文字的讀者或粉絲，瓊瑤姐也總是淡淡地回應「沒什麼特別好寫的，沒什麼特別好紀錄的」，這樣的回應，雖令有點擔心，但自己還是疏忽了。

蔡詩萍感嘆，瓊瑤姐的淡淡憂傷，他當然可以從一個旁觀者眼光去做詮釋，但此刻的自己，沒辦法那麼冷靜的去分析。理智上，他能接受瓊瑤姐對自己人生最終怎麼走的決定，然而，感情上，他無法承認聽到的消息，他無法原諒自己為何把想去看瓊瑤姐的念頭一再延擱著，這個下午，他心情很壞。

最後，蔡詩萍強調，瓊瑤姐「翩然」而去了，希望她能忘卻一切煩憂，但自己的心，無法翩然，心一直下沉。

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▼台北市文化局長蔡詩萍。（圖／記者周宸亘攝）

