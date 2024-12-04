成大醫院攜手台灣永續能源研究基金會　共創淨零轉型新未來

▲成大醫院李經維院長（右），攜手台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使，簽署「醫院永續發展倡議書」，共創淨零轉型新未來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球淨零碳排與綠色永續ESG浪潮正席捲各界，成大醫院積極響應台灣2050淨零排放政策及聯合國SDGs永續發展目標，4日與台灣永續能源研究基金會(TAISE)正式簽署「醫院永續發展倡議書」。

「醫院永續發展倡議書」合作面向，涵蓋醫院營運治理、智慧醫療轉型、打造幸福職場、推動環境永續及深化社會責任，展現成大醫院致力提升韌性、接軌國際永續淨零目標的決心。

成大醫院李經維院長表示，面對氣候變遷挑戰，成大醫院深耕綠色醫療，營造永續發展環境，依據歐盟的「雙軸轉型」概念，結合ESG與數位轉型，提升醫療效率與服務，更透過數位科技創新，實現減碳目標。成大醫院推動淨零轉型期間，持續秉持「以病人為中心」的理念，深化數位轉型，成效備受肯定，獲得《Newsweek》評選為2025年全球卓越智慧醫院之一，成為台灣8家上榜醫院之一，展現智慧與永續並行的成果，打造共好、共融、共享的永續醫療場域。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使指出，TAISE持續推動台灣各界永續轉型，目前已與全台99家醫院簽署倡儀書，其中包含24家醫學中心，占全台總數的86%。簡又新大使肯定成大醫院不僅在永續推動上不遺餘力，智慧醫療發展的國際成績更是斐然。他表示，TAISE很榮幸能與成大醫院攜手成為永續發展的合作夥伴，共同邁向淨零目標。

維護地球生存環境，實現淨零排放已是全球趨勢，亦是不可忽視的重要議題。未來，成大醫院將融合醫療專業與健康照護核心精神，推動醫院永續發展，攜手各界共創永續共好的優質社會。