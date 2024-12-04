明年基隆、高雄港減免旅客服務費　港務公司拚郵輪觀光

▲台灣港務公司明、後年祭出各商港優惠減免措施，吸引郵輪停靠，提升台灣觀光行銷。（圖／基隆港務分公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

郵輪市場持續復甦，台灣港務公司總經理王錦榮今出席「2024台灣郵輪論壇」宣布利多，明年基隆、高雄等8個商港，凡首航或一船多港免收碇泊費，以及打造基隆、高雄港雙母港的目標，郵輪停靠該2港口各達10航次及5航次，將免收每人460元的旅客服務費等優惠措施，2026年視明年執行狀況，可能再加碼。

2024台灣郵輪論壇今在台北福華飯店舉行，王錦榮分享台灣港群建設現況與未來發展，指出今年基隆港改建花費9億元，由於郵輪行李沒限重沒限量，因此操作區廣大，改建後可滿足25萬噸的郵輪所需，未來將增建旅客橋。1971年起就有國外客船停靠，搭郵輪到基隆港，遊歷基北北桃的遊程已經相當成熟。

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王錦榮提到，目前積極打造高雄成為第二個郵輪母港，達到南北平衡發展，打造基隆、高雄雙母港的目標，港務公司也與高雄市政府積極合作，舉辦各項活動，據他了解，高雄港從聖誕節起將有一系列活動，明年農曆過年期間舉辦燈會，吸引人潮。

▲台灣港務公司總經理王錦榮分享各港口建設現況與未來發展。（圖／港務公司提供）

為吸引郵輪停靠台灣港商，王錦榮也公布明、後年各商港優惠措施，明年部分，基隆、高雄、台北、安平、蘇澳、澎湖、台中及花蓮等8商港，凡首航或一船多港就免收碇泊費。停靠台北、蘇澳、台中、安平及花蓮港，將免收旅客服務費。

高雄港第1、2航次旅客服務費打7折，第3航次以上就全免，他還說，若郵輪停靠基隆及高雄港外籍旅客占全船比率30%以上，每人減免100元服務費，一年優惠額度將近3億元，「港務公司犧牲一點，拿自己賺的錢出來貼，吸引郵輪停靠，不僅提高港群黏著度，也讓城市賺錢，達到城市行銷。」

▲2024台灣郵輪論壇今在台北舉行。（圖／港務公司提供）

2026年優惠部分，包括郵輪停靠蘇澳、台中、安平則全免收旅客服務費，停靠花蓮及澎湖港打7折，基隆港停靠15航次及高雄8航次也打7折。鼓勵增加外國旅客，停靠基隆、花蓮、高雄港，每人減免100元旅客服務費等措施。

他提到，未來各港群也會增加岸電，之前都是燒油不環保，因此高雄港明年也會增加啟用岸電設施，未來靠岸接電時不會再冒黑煙，基隆港因配台電作業及人潮較多，預估後年完成啟用。