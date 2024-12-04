南韓戒嚴部隊闖國會卻很克制　韓媒揭秘：尹錫悅疑做錯1事失軍心

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，還派軍強闖國會阻止解除戒嚴決議。然而，戒嚴部隊的「克制表現」，引發軍方對總統支持度下降的質疑。分析指出，這是因為尹錫悅政府削減軍人待遇，引發軍中不滿所引起。

綜合外媒報導，尹錫悅3日發布戒嚴令，並下令警方控制國會出入口後，在野黨共同民主黨主席李在明就帶領多名議員翻越圍牆、爬窗進入國會，力圖推動解除戒嚴的決議。隨後，尹錫悅派遣軍隊強闖國會大廈，阻止議員通過相關決議。

然而，戒嚴部隊抵達國會現場後，表現卻異常「克制」，不僅未對翻牆進入國會的議員作出實質阻攔，也未明顯干預國會通過解除戒嚴的決議，令外界質疑軍方對政府戒嚴令的執行意願。

南韓MBC電視台今年10月報導，尹錫悅政府宣布凍漲軍隊2025年的伙食費，同時還削減了軍方的飲食補貼、取消春節和中秋節加菜金預算。報導稱，在高通膨環境下，相關政策可能造成軍人明年的生活品質進一步下降，導致尹錫悅喪失軍心。

外界分析，戒嚴部隊在此次行動中展現克制，可能反映出軍方對尹錫悅政府的支持已大幅減弱，而軍人對民主法治理念的尊重或許也是原因之一，但待遇縮減無疑加劇了不滿情緒，讓此次戒嚴行動顯得更具爭議性。